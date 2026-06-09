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Yaşam Ekilmeyen tarla çiçek bahçesine döndü!
Yaşam

Ekilmeyen tarla çiçek bahçesine döndü!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Ekilmeyen tarla çiçek bahçesine döndü!

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bol yağışların ardından ekilmeyen bir tarlada açan kırmızı gelincikler ve mor yabani hazeran otları renkli görüntüler oluşturdu.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde boş kalan bir tarla, baharla birlikte kırmızı ve mor çiçeklerle kaplanarak dikkat çeken bir manzaraya dönüştü.

 

İlçe merkezinde etkili olan bol yağışların ardından Cevizleryanı mevkiinde ekilmeyen bir tarlada açan kırmızı gelincikler ile mor renkli yabani hazeran otları, kartpostalları aratmayan görüntüler oluşturdu.

 

Kırmızı ve mor renklerin uyumuyla adeta görsel bir şölen sunan çiçek tarlası, özellikle fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Baharın tüm güzelliğini yansıtan doğal örtü, bölgeye ayrı bir güzellik katarken, ortaya çıkan manzara ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

 

Hisarcık'ın doğal zenginliklerini gözler önüne seren çiçeklerle kaplı tarla, doğanın renklerini bir araya getirerek ilçenin en dikkat çekici noktalarından biri haline geldi.

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