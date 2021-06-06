Ekili tarlalar bir bir yanıyor! 300 dönümlük bir tarla daha yangın çıktı

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, tarlada çıkan yangında yaklaşık 300 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Çolaklı köyü yakınlarındaki buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 300 dönüm buğday ekili alan ile bir biçerdöver zarar gördü.