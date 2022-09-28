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Siyaset Ekan Akçay’dan Özgür Özel’e tepki!
Siyaset

Ekan Akçay’dan Özgür Özel’e tepki!

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’dan CHP’ye ve CHP’li Özgür Özel’e tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 16:45:00 -
Ekan Akçay’dan Özgür Özel’e tepki!

YENİ AKİT  ANKARA

Mersin’de Polisevine düzenlenen hain saldırı sonucu bir polisimiz şehit olurken, saldırıyı düzenleyen teröristlerden birinin CHP’nin “Tutuklu Gazeteciler Raporu”nda gazeteci diyerek masumlaştırmaya çalıştığı Dilşah Ercan olduğu anlaşıldı.

CHP’nin raporunun sosyal medya üzerinden hızla yayılmasının ardından CHP’li Özgür Özel hızlı bir şekilde basın açıklaması yaparken “bizim raporumuzun üzerinden uzun süre geçmiş, Dilşah o zaman terörist değildi” skandal ifadeler kullandı. Özel’in ifadelerine MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’dan tepki geldi.

Akçay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “CHP’nin “Tutuklu Gazeteciler Raporu”nda gazeteci diyerek masumlaştırmaya çalıştığı PKK’lı terörist Mersin’deki hain saldırıda bir polisimizi şehit etmiş, bir polisimizi yaralamış, bomba patlatmıştır. CHP’nin Tutuklu Gazeteciler Raporunda Dilşah Ercan’ın PKK terör örgütü üyeliğinden hükümlü olduğu, 2,5 yıldır cezaevinde yattığı yer almaktadır. Gerçek ortadayken CHP’nin raporunda bu teröristin tutuklu gazeteci diye masumlaştırılmaya çalışılması tam bir terörist hamiliğidir. Tüm bu gerçekler ortadayken CHP’nin Tutuklu Gazeteciler Raporu’nu hazırlayanlardan biri olan CHP’li Özgür Özel'in suçüstü yakalanmanın telaşıyla ‘bizim raporumuzun üzerinden uzun süre geçmiş, Dilşah o zaman terörist değildi’ demesi tam bir ikiyüzlülüktür” dedi.

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