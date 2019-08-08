Ek sefer fırsatçılarına bayram ettirmeyin!

Buğra Kardan

Yaklaşan Kurban Bayramı, otobüslere rağbeti arttırdı. Boş koltuk bulmanın zorlaşmasıyla birlikte biletler karaborsaya düştü. Ek seferler koyan bazı fırsatçılar biletleri yüze 50 zamlı satmaya başladı.

Kritik uyarı

Mağduriyetlere neden olan fırsatçılara yolculardan tepki yağıyor. Yolcuları haklı bulan otobüs firmaları da vatandaşlara sık sık “İhtiyatlı olun, karaborsacıların tuzağına gelmeyin” uyarısı yapıyor. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, otogarda yazıhaneleri, tabelaları ve belgeleri olmayan korsan taşımacıların bilet fiyatlarını arttırdığından şikâyet etti. Yıldırım, “Fahiş bedellerle koltuk satan bu vurguncular, yolcularımızı sıkıntıya sokuyor” dedi.

Denetimler iyi gidiyor

Korsan taşımacılık yapan şirketlerin bakanlık tardafından markaj altına aldığına işaret eden Yıldırım, “Ama aradan kaçanlar da oluyor mu? Oluyor. Tam da burada yolcularımızın dikkatli olmaları ve kayıt dışı faaliyet yürüten firmalardan kaçınmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı. Kurban Bayramı dolayısıyla konulan 10 bin ek seferin biletlerinin de tükenme noktasına geldiğini dile getiren Yıldırım, biletlerin gidiş-dönüş olarak alınmasını önerdi. Bayram tatili süresince günlük ortalama 1 milyon yolcunun otobüslerle taşınacağını anlatan Yıldırım, yoğunluğun başladığını; otogarların tıklım tıklım dolu olduğunu belirtti. Türkiye genelinde 353 otobüs firmasının 8 bin 500 otobüsle hizmet verdiğine değinen Yıldırım, “Normalde 22 bin olan otobüs sefer sayısı tatil dönemlerinde arttırılarak 27 bine kadar çıkarıldı” açıklamasını yaptı.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Sekreteri Mevlüt İlgin de yolcuların taleplerini karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı. İlgin, otogardan kalkan otobüslerin legal, güvenli ve uygun fiyatlı olduğuna da dikkat çekti. Otobüs firmalarının tarifelerinin 4 ayda bir yenilendiğini hatırlatan İlgin, şöyle devam etti: “Kış döneminde belirlenen fiyatlardan ancak yüzde 30 indirim yapılabiliyor. Tabii firmaların büyük bölümü tarafından yüzde 20-25 oranında indirim uygulanıyor. Bayramlarda bu indirimler kaldırılıyor, normal fiyatlardan satış yapılıyor. Ama tarife hiçbir şekilde aşılmıyor. Her şey net ve şeffaf. Yazıhaneleri ve tabelaları bulunan firmalar tarifenin dışına çıkmadı, çıkmıyor.”