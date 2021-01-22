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Ekonomi Ek ödeme ne kadar yatacak? Ek ödeme kimlere verilecek?
Ekonomi

Ek ödeme ne kadar yatacak? Ek ödeme kimlere verilecek?

Ek ödeme ne kadar oldu? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ek ödemelerin 22 Ocak Cuma günü hesaplara yatırılacağının müjdesini verdi. Bakan Selçuk, 59 bini aşkın kişiye toplam 214 milyon 652 bin lira ödeme yapılacak.” dedi. Peki ek ödemeler kimlere verilecek? Ek ödeme ne kadar yatacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 09:42:00 - 2021-01-22 09:48:51
Ek ödeme ne kadar yatacak? Ek ödeme kimlere verilecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, harp ve vazife malullerinin 2020 yılı ek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, harp ve vazife malullerinin 2020 yılı ek ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını, bu kapsamda 59 bini aşkın kişiye toplam 214 milyon 652 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi. Harp ve vazife malullerine yapılacak ek ödeme tutarlarının 3 bin 647 lira ile 6 bin 631 lira arasında değiştiğini kaydeden Bakan Selçuk, "2020 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerine gönderilerek yarın ödenecek" ifadesini kullandı.

 

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