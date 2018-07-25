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Ek gıdalara hangi besinlerle başlanır?

Her bebeğin ilk 6 ayında anne sütüyle beslenmek gibi çok doğal bir hakkı vardır. Annelerin bunun bilincinde olup bebeklerine tüm zor şartlara rağmen anne sütü vermek için uğraşmaları şarttır. Bebeğin ay ay gelişimi takip edilmelidir. Eğer bebek yeterince kilo almıyorsa 6 ayı doldurmadan 4. ayın bitiminde ek gıdalara başlanır.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 23:06
Ek gıdalara hangi besinlerle başlanır?

Belirleyeceğiniz besinler bebeğinizin hangi ayında ek gıdaya başladığıyla da ilgilidir. Eğer 4. ayın sonunda ek gıdalara başlıyorsanız bebeğinize vereceğiniz ilk besinlerden biri yoğurttur.

Bebeğinize vereceğiniz yoğurdu mutlaka günlük olarak mayalamalı ve mayaladığınız sütün tazeliğinden emin olmalısınız. Ayrıca mümkünse sütü aldığınız yerin güvenirliğinden emin olun, çünkü ineklere hasta olmamaları için sık sık antibiyotikler verilmektedir. Bu da doğal olarak sütle bebeğinize geçecektir.

Bebeğiniz için sırada bekleyen diğer ek gıda uygun olan meyve ve sebzelerin sularıdır. Uygun kısmı özellikle vurgu gerektiren bir noktadır çünkü kimi meyveler ve sebzeler bebeklerde gaz yapmakta ya da hazmı mümkün olmamaktadır.

Alıştırma aşamasında bebeğinize verebileceğiniz en uygun meyveler armut, elma, kayısı, şeftalidir. Uygun sebzeler ise havuç, kabak, patates ve balkabağıdır.

Meyve mi önce verilmeli yoksa sebze mi sorusunun cevabı ise basittir: Meyvelerin tadı sebzelere göre çok daha tatlı ve güzeldir. Eğer önce meyveden başlarsanız bebeğinizie sebzeleri verirken zorlanabilrisiniz.

Bu nedenle ilk olarak sebze suları ve sebze püreleriyle ek gıdaya başlamak, daha sonraki adımlarda meyve sularına ve meyve pürelerine geçiş yapmak daha mantıklıdır.

Bebeğinize ek gıda vermek için 6 ayı doldurmasını beklediyseniz bebeğiniz daha hazır durumdadır. Yukarıda saydığımız ek gıdaların dışında muhallebiler de verebilirsiniz. Bunlardan sonra bebeğiniz için kahvaltıya geçişte bir sıkıntı yoktur.


 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 23:06
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