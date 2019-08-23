0553 313 94 23

Ek bina hizmette, sıra hemodiyaliz ünitesinde

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Devlet Hastanesi yatırımlarla her geçen gün büyüyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:23
Ek bina hizmette, sıra hemodiyaliz ünitesinde

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Devlet Hastanesi yatırımlarla her geçen gün büyüyor.


Bandırma Devlet Hastanesi’nde 2 bin metrekarelik ek binasının tamamlanarak hizmete girmesinin ardından şimdi de hemodiyaliz ünitesinin temeli atılıyor. Hastane ana binasının dış cephe yalıtım ve boya badana işlerine de birkaç gün içinde başlanacağı öğrenildi.


Bandırma Devlet Hastanesi’nde geçtiğimiz aylarda göreve başlayan Başhekim Ethem Karpuz, hastanenin ihtiyacı olan yatırımları hızla hayata geçirmeye başladı. Yapımını 1,5 yıl önce başlanan ve inşaatı sırasında bir de yangın tehlikesi atlatan ek bina geçtiğimiz ay içinde hizmete başladı. Binada yer alan 3. basamak yoğun bakım ünitesi tam kapasite ile çalışmaya başlarken, yine aynı binada yer alan anjiyo bölümünde ise bugüne kadar 40 hastanın anjiyo işlemleri gerçekleştirildi. Devlet Hastanesi’nde anjiyo işlemlerinin yapılmaya başlaması ile bu alanda Bursa ve civardaki hastanelere yapılan sevkler de son buldu.


Hastane yetkilileri, ek bina ile binanın daha kullanılır hale geldiğini ve ameliyathanelerin de bu binaya alınması ile ameliyat kapasitesi ve imkanlarında daha üst seviyelere ulaşıldığını ifade etti.


Öte yandan Devlet Hastanesi’nin en büyük ihtiyaçlarından biri olan 30 üniteli hemodiyaliz bölümünün de inşaatının birkaç güne kadar başlayacağı öğrenildi. 2,6 milyon TL’ye mal olacağı öğrenilen hemodiyaliz ünitesinde inşaat aşamasına geçileceği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aksakal halkı arıtmaların açılmasını istiyor
    1. Aksakal halkı arıtmaların açılmasını..
    2. Badem hasat sezonu başladı
    3. Otobüsün altında kalan motosikletli..
    4. Yenilenebilir kaynaklar elektrik..
    5. 'Vira Bismillah' için balıkçılar 1..
    6. Belediye Kütahyaspor’un ikinci etap..
    7. Engelli bireyler sanat öğreniyor
    8. "Vira Bismillah" demek için 1 Eylül'ü..
    9. Karşıyaka’da kombine çağrısı
    10. PKK'nın sokak çağrısı karşılık bulmadı
    11. CHP'den kredi kartı ve sicil affı teklif
    12. Girişimciler, BTM ile dünyaya açılıyor
    13. Bandırma’ya aslan payı eğitim ve..
    14. AFAD, bölge tatbikatını Kütahya’da..
    15. Milli Savunma Bakanlığından Sakarya..
    16. Tokat’ta altın kulaçlar keşfediliyor
    17. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün skorları
    18. Yamaç paraşütünde dünyanın gözü Hasan..
    19. Güne limonlu suyla başlamanın faydaları!
    20. Bakan Ersoy, Kapalı Maraş’ta..
    21. Kendi vatandaşını dolandıran tercümana..
    22. Bakanlıktan alternatif bir finansman..
    23. CHP’li Başkan Gürün’den Çevre ve..
    24. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    25. Yeşilyurt Belediyespor hazırlık..
    26. ABD'de seri katil idam edildi
    27. Kulüplerden kadın cinayetine ortak tepki
    28. Oda Orkestrasının ilk konseri 30..
    29. Beşiktaş'ta yıldız isimlere şok!..
    30. 9 yaşındaki kıza tacizden tutuklandı
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi