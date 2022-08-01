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Gündem Einstein yapılması imkansız demişti! Türk bilim insanı yaptı, dünya ayağa kalktı
Gündem

Einstein yapılması imkansız demişti! Türk bilim insanı yaptı, dünya ayağa kalktı

İngiltere'de Cambiridge Üniversitesi'nde kuantum fiziği üzerine çalışmalar yürütüren Prof. Dr. Mete Atatüre, Einstein'ın imkansız olarak belirttiği 'ışık seviyesinin gürültü ölçümünü' yaparak tarihe geçti.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 12:44:00 -
Einstein yapılması imkansız demişti! Türk bilim insanı yaptı, dünya ayağa kalktı

Cambiridge Üniversitesi'nde, kuantum fiziği üzerine çalışan genç Türk bilim İnsanı Prof. Dr. Mete Atatüre, Einstein'ın ve diğer bilim insanlarının ölçülmesi imkânsız olarak kabul ettiği “ışık seviyesinin gürültü ölçümünü' başarıyla yaparak adını tarihe yazdırdı. Atatüre, çalışmasıyla İngiltere'nin en prestijli ödülü Thomas Young ödülü ve madalyasına layık görüldü.

"Işığı sıkıştırma" olarak adlandırılan yöntemle ölçümü uygulayan Prof. Dr. Mete Atatüre, bunu yaparken atomdan tam 100 kat daha küçük bir süper atom elde etti.

Mete Atatüre kimdir?

1975 Kayseri doğumlu olan Mete Atatüre,1992'de üniversite sınavında ilk 500'e girme başarısı gösterdi. Bilkent Üniversitesi Fizik bölümünü bitiren Atatüre, İngiltere Institute of Physics'de kuantum fiziği üzerine doktora yaptı. Cambridge Üniversitesi'nde çalışmaya başlayan Atatüre, ünlü fizikçi Stephan Hawking'le aynı üniversitesinin aynı bölümünde görev yaptı. İngiltere'nin en prestijli ödülü Thomas Young ödülü ve madalyası ile ödüllendirilen Prof. Dr. Atatüre, ölçülemez denen ışık seviyesinin gürültü ölçümünü yaptığı için bu ödüle layık görüldü.

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