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EİB’nin yeşil pasaportlu ihracatçı sayısı bini aştı

Türk ihracatçılarına seyahat özgürlüğü sağlayan yeşil pasaporta sahip olan Ege İhracatçı Birlikleri üyesi ihracatçı sayısı bin 17’ye yükseldi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:18
EİB’nin yeşil pasaportlu ihracatçı sayısı bini aştı

Türk ihracatçılarına seyahat özgürlüğü sağlayan yeşil pasaporta sahip olan Ege İhracatçı Birlikleri üyesi ihracatçı sayısı bin 17’ye yükseldi.



Dünya genelinde 128 ülkeye vizesiz seyahat özgürlüğü sunan yeşil pasaport sahibi ihracatçı sayısı hızla artıyor. Ege İhracatçı Birlikleri üyesi yeşil pasaport sahibi olan ihracatçı sayısı 2019 yılı mayıs sonu itibariyle bin 17 kişiye ulaştı.



Yeşil pasaporta vize istemeyen ülkelere gerçekleştirdikleri ihracatın toplam içinde yüzde 75’lik paya sahip olduğunu belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi; Almanya, Irak, İtalya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İran, İsrail, Mısır’ın yeşil pasaporta vize istemeyen ve ihracatta öne çıkan ülkeler olduğunu dile getirdi. İhracatçıların, 23 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de çıkan düzenleme ile ihracat rakamları dikkate alınarak yeşil pasaport alma hakkına kavuştuğunu hatırlatan Eskinazi, “Ege İhracatçı Birlikleri, 2017 yılında 568 ihracatçının yeşil pasaport sahibi olmasına aracılık ederken, 2018 yılında bu sayıya 214 yeni ihracatçı eklendi. 2019 yılının 5 aylık döneminde ise 235 üyemiz yeşil pasaporta kavuştu” diye konuştu. Yıllık 1 milyon dolar üzeri ihracat yapan firmaların yeşil pasaport hakkına sahip olduğunu ifade eden Eskinazi, ihracat rakamına göre bir firmanın 5’e kadar yeşil pasaport sahibi olabildiği bilgisini verdi.



Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde bulunan 12 ihracatçı birliği içerisinde en fazla yeşil pasaport sahibi 221 kişiyle Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği oldu. Ege Maden İhracatçıları Birliği üyesi 168 ihracatçı yeşil pasaport ile seyahat şansına sahip. 2019 yılında 80. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin yeşil pasaportlu ihracatçı sayısı ise 112 olarak kayıtlara geçti. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 87 yeşil pasaport ile dördüncü sırada yer aldı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üyesi 84 ihracatçı yeşil pasaport ayrıcalığından yararlanırken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği 76 yeşil pasaport sahibi ihracatçıyı bünyesinde bulunduruyor. 1 milyar 50 milyon dolar ihracat hedefiyle 2019 yılına giren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin yeşil pasaport sahibi ihracatçı sayısı 71. Ege Tekstil İhracatçıları Birliğinde ise 62 ihracatçı yeşil pasaport ile seyahat ediyor. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğine üye 44 ihracatçı yeşil pasaport sahibi olurken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinde ise 33 ihracatçı yeşil pasaport sahibi oldu. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinde 32 ve Ege Tütün İhracatçıları Birliğinde 27 ihracatçı yeşil pasaport sahibi oldu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:18
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