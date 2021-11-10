EİB’den “organik dersi” önerisi
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, organik ürünlerin faydalarının çocuklara anlatılacağı “organik dersi”nin müfredata konulmasını talep ettiklerini bildirdi.
Celep, tüm dünyada salgınla birlikte sağlıklı, kaliteli ve güvenilir gıda ile tekstil ürünlerine yöneliş olduğunu, iklim değişikliği nedeniyle de toplumda organik bilincinin artmasının zorunlu hale geldiğini belirtti. Celep, “Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak iş birliği organik, ekolojik, doğal gibi birçok etiketin ayrımının doğru şekilde öğrenilmesine katkı sağlayacak” dedi.