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Ekonomi EİB’den “organik dersi” önerisi
Ekonomi

EİB’den “organik dersi” önerisi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, organik ürünlerin faydalarının çocuklara anlatılacağı “organik dersi”nin müfredata konulmasını talep ettiklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 16:37:00 -
EİB’den “organik dersi” önerisi

Celep, tüm dünyada salgınla birlikte sağlıklı, kaliteli ve güvenilir gıda ile tekstil ürünlerine yöneliş olduğunu, iklim değişikliği nedeniyle de toplumda organik bilincinin artmasının zorunlu hale geldiğini belirtti. Celep, “Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak iş birliği organik, ekolojik, doğal gibi birçok etiketin ayrımının doğru şekilde öğrenilmesine katkı sağlayacak” dedi.

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