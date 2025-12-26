Ehliyetsiz ve alkollü suç makinesi, çalıntı araçla kırmızı ışıkta ezdiği motokuryeyi öldürdü
Trabzon'da çalıntı araçla yola çıkan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kırmızı ışıkta bekleyen 24 yaşındaki motokurye Ramazan Adem Altunay'a çarptı. Genç kurye yaşamını yitirirken polis tarafından yakalanan 22 yaşındaki sürücünün çeşitli suçlardan kabarık bir sabıka dosyası çıktı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ramazan Adem Altunay (24) hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde ilçenin Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü E.Y.'nin (22) kullandığı çalıntı otomobil, kırmızı ışıkta duran motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü Ramazan Adem Altunay metrelerce sürüklendi.
İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altunay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan E.Y. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Altunay'ın cenazesinin Akçaabat ilçesinde bugün toprağa verileceği öğrenildi.