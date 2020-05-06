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Aktüel

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:44:42 -
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile kargo minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Cem Özdemir yönetimindeki 34 AD 2335 plakalı kargo minibüsü, Yenimahalle 28. Sokak'ta Müslüm K. idaresindeki 44 KP 824 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Umut Uyan yaralandı. Sivas Numune Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Müslüm K'nin sürücü belgesinin olmadığı belirtildi.





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