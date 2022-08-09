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Yerel Ehliyetsiz sürücünün çarptığı engelli birey kurtarılamadı
Yerel

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı engelli birey kurtarılamadı

Tokat'ta 17 yaşındaki sürücü, kavşaktan geçmek isteyen zihinsel engelli vatandaşa çarptı. Yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 09:46:00 -
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı engelli birey kurtarılamadı

Tokat'taki ehliyetsiz sürücü, faciaya neden oldu.

Erbaa ilçesinde saat 21.00 sularında sanayi sitesi girişinde yaşanan olayda, Taşova istikametinden ilçe merkezine gitmekte olan M.O.Ö. yönetimindeki 34 GK 7679 plakalı hafif ticari araç, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Yavuz Pancarcı’ya çarptı.

Ağır yaralanan ve Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Pancarcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

DHA'nın aktarımına göre, 17 yaşında olduğu belirlenen ehliyetsiz sürücü M.O.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

 

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