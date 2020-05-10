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Aktüel

Ehliyetsiz sürücü sokağa çıkma kısıtlaması denetimine takıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 15:08:40 -
Ehliyetsiz sürücü sokağa çıkma kısıtlaması denetimine takıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlaması denetiminde yakalanan ehliyetsiz sürücüye para cezası yazıldı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapan polis, 46 N 2265 plakalı otomobili durdurdu.

Çalışma izin belgesini gösteren sürücü Sefa Y'nin (31) ehliyetine bir süre önce el konulduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi.

Ekiplerin kendisine ceza yazacağını anlayan Sefa Y, "Yanımda ehliyetli birisi var. Zor günlerden geçiyoruz bir göz yumun. Üç günden beri teyzemin oğlu kullanıyordu bugün ben aldım. Mezarlığa gittik geldik." dedi.

Sürücüye ekipler ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira para cezası uyguladı.

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