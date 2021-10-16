Ehliyetini polise kaptıran Defne Samyeli mahkemeye koştu

Defne Samyeli, uzun bir süredir şarkıcı kimliğiyle ön plana çıkıyor. Bir süredir Kuruçeşme’de bir mekanda sahne alan ünlü isim hakkında, mekan çıkışında alkollü olmasına rağmen direksiyon başına geçtiği ve alkollü olarak polis çevirmesine yakalandığı haberleri çıktı.



Trafik kontrolünde alkol metreye üfleyen ünlü şarkıcının yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Polis çevirmesiyle neye uğradığını şaşıran Samyeli’nin ehliyetine 6 aylığına el konuldu ve şarkıcıya ayrıca 1339 lira para cezası kesildi.

Avukatından açıklama

Söz konusu cezanın gündeme gelmesinin ardından Defne Samyeli'nin avukatı Ömer Eldem bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

Trafik kontrol ekiplerince müvekkilin alkollü olduğuna ilişkin yapılan tespit hatalıdır. Zaten hatalı yapıldığını düşündüğümüz bu ölçüme yapılan itiraz üzerine Hastanede yapılan kan tahlilinde müvekkilimin hususi otomobil sınıfı araçlar için belirlenen yasal sınır düzeyinde alkollü olmadığı ortaya konulmuştur.

Bu nedenle trafik kontrolü ekiplerince yapılan tespit tarafımızca dava konusu yapılmıştır. Yargılama sonucunda haklılığımızın ortaya konulacağını düşünüyoruz. Şu aşamada yargılamanın sonucunun beklenmesi en sağlıklı durum olduğundan müvekkil hakkında yapılan haberlere itibar edilmemelidir.