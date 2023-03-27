Ehliyeti olanlar ve araç sahipleri dikkat! Muayene ödemesi yapılacak! %110 oranında artış gösterdi

Araç sahibi olanlar: Ehliyeti olan vatandaşların bundan sonra araç muayene işlemleri için ödeyecekleri tutar ne kadar olacak diye detaylı şekilde bir göz atıldığında 1.130 TL şeklinde olacak. Bu yüzden araç muayene için bundan sonra çok daha yüksek bir ödeme yapmak zorunda kalabirisiniz.

Araç sahipleri için bundan sonra çok daha yüksek tutarda bir muayene ücreti ödeme dönemi başlıyor. Bu sebepten dolayı bundan sonra araç masraflarında daha da fazla elinizi taş altına koymanız gerekecek bir dönem içerisinde yer alacağınızı unutmayın. Daha temkinli olacağınız ve araç muayene için ödemelerinizin 1.130 TL olarak belirleneceği bir sürece adım atacaksınız.

Araç Muayene Ücretlerinde Zam Oldu

Yeni fiyat düzenlemesine göre bundan böyle araç muayene fiyatları için ödenecek tutarın 1.130 TL olduğu belirtildi. Bu sayede en hızlı şekilde ödemelerinizi yaparak devamında da araçların çok daha sorunsuz şekilde muayene işlemlerinin yapılmasını sağlamaya başlayacaksınız. boxerdergisi'ne göre: Kamyonet ve otobüslerde ne kadar ödeme olacak diye sorgulayanlar olabiliyor. Kamyon ve otobüslerde de geçtiğimiz yıldaki 507 TL fiyatının üzerine eklenen faiz oranlarıyla daha da yüksek tutarda bir ücret ödeme ortamı yaşanıyor. Bu sayede eklenen %110 oranlık bir zam oranı ile ödenecek güncel tutar 1.130 TL’ye çıkmış oldu.

685 TL’den 1.528 TL Bandına Ulaştı

Araç muayenelerine gelen yüksek zam olayı bundan sonra çok daha fazla ödeme yapmak zorunda kalmanıza neden oldu. Henüz araç muayeneleri yapılmadı zaman faiz eklemesi de devam edecek mi henüz belli değil. Bu sebepten dolayıdır ki vatandaşın mümkün olduğunca bu konuda çok daha fazla dikkatli olması gerekiyor. Trafik cezalarına yönelik gelen zamlar sonrasında artık ödeme işlemlerinizi 685 TL’den 1.528’e kadar yapmaya başlamış olacaksınız. Bu nedenle güvenli yerlerle bu konuda bilgi alışverişi yapmanızda fayda var.

Vatandaşlar sonuç olarak trafikteki yanlış ve hatalı davranışlar sebebiyle de ceza yemek zorunda kalabiliyor. 2023 senesinde trafik cezalarının ödeme tutarının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından öğrenilmek isteniyor. Trafik cezalarında 427 TL’den 951 TL’ye çıkacak bir zam olayı devrede olacak.

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