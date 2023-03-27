Dev Alman bankası açıkladı! Ne altın ne dolar kripto para: BTC alım satım hizmeti verecek! Yeni fırsat hamlesi...

Kripto para piyasalarında son haftalarda fiyatlar dalgalı şekilde seyretmeye devam ediyor. Özellikle ABD’de yaşanan bankacılık krizi sonrası yaşanan gelişmeler, FED’in kararları ve piyasa beklentileri kripto paralarda uzun süredir devam eden sessizliği bozdu.

Kripto para piyasasındaki bazı altcoin’ler hafta sonunun ilk gününde yatırımcılarının yüzünü güldürdü. XRP, dünkü işlem seansında bir miktar düşüş yaşamasına rağmen bugün %5’lik bir yükseliş kaydetti. Küresel kripto piyasasının değeri bu yazının yazıldığı sırada %0,51 oranında düşmesine rağmen LTC fiyatı da hafta sonuna yüksek bir seviyede giriş yaptı.

ABD’den gelen haberlerin ardından şimdi de Avrupa’dan gelen bazı haberler finans dünyasını hareketlendiriyor. Almanya’nın önde gelen bankalarından Deutsche WertpapierService Bank (Dwbank) Bitcoin hizmeti vereceğini açıkladı.

ALMAN BANKA BTC ALIM SATIM HİZMETİ VERECEK!

Frankfurt merkezli faaliyet gösteren Deutsche WertpapierService Bank (Dwbank), kripto para piyasalarını canlandıracak bir duyuru yaptı. Almanya’da yaklaşık olarak 1.200 bankaya menkul kıymet işleme hizmeti sunan Dwbank, Bitcoin hizmeti sunacak wpNex platformunu hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Tangany ve Bankhaus Scheich iş birliği ile hayata geçirilecek proje kapsamında perakende müşteriler özel anahtarlar ile dijital varlık işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kripto paralar ve dijital varlıkların yaygınlaşmasıyla dev finans kuruluşlarında da yeni hamleler gelmeye devam ediyor.

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BİTCOİN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Lider kripto para birimi Bitcoin ve diğer kripto paralarda yükselişin daha ne kadar devam edeceği ve kalıcı olup olmadığı merak ediliyor. Uzmanlar ise Bitcoin’in 30 bin doları görüp görmeyeceği sorusunu değerlendirdi.

Bitcoin sadece 2023 yılı için yüzde 70 oranında artış gösterdi. Yeni bir boğa sezonunun sinyallerini verdiği aktarılan Bitcoin için uzmanlar Haziran satışından önce fiyatların durduğunu aktardı. 30.000 dolar seviyesi ise kritik seviye olarak görülüyor. Bu hafta içinde ed Bitcoin hareketi yakından takip edilecek. Altın fiyatı, mart ayında yaklaşık yüzde 7 sıçrayarak ons başına 2.000 doların hemen altına yükseldi ve son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasa riskleri ise devam ediyor.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM NE?

Kripto paralar yeni haftaya sakin başladı. tgrt'de 27 Mart Pazartesi günü itibariyle haftanın ilk işlem gününde Bitcoin (BTC) 27 bin 730 dolar seviyesinde güne başladı. Ethereum (ETH) ise 1.751 dolar seviyesini takip ediyor ifadelerine yer verildi. Sabah saatleri itibariyle BNB 327 dolar ve XRP ise 0,45 doları takip ediyor.

MicroStrategy, 150 milyon dolar değerinde 6 bin 455 Bitcoin satın aldığını duyurdu. Son alımla birlikte şirketin kasasında 4 milyar dolardan fazla değere sahip Bitcoin yatırımı oluştu dedi.

Michael Saylor'ın şirketi MicroStrategy, 16 Şubat ile 23 Mart arasında Bitcoin başına ortalama 23.238 dolar fiyatla 6.455 Bitcoin satın aldığını bildirdi. Haber, düzenleyici dosyalamasında da yer aldı. Şirketin şu anda elinde bulundurduğu Bitcoin değeri 4.14 milyar dolar oldu.

Son satın alım açıklaması, Silvergate ile kredi ön ödemesi, kripto dostu bankanın tasfiye ve tasfiye kararının ardından geldi. MicroStrategy, vadesi 2025'te çıkması planlanan 205 milyon dolarlık vadeli krediyi geçen yıl almıştı. Şirket, kredinin tamamını geri ödemek için 161 milyon dolar ödediğini de aktardı.

MicroStrategy geçen ay, 2022'nin dördüncü çeyreği için önceki yılın aynı dönemindeki 90 milyon dolarlık zarara kıyasla 249,7 milyon dolarlık net zarar bildirmişti. Yazılım firması, son yıllarda Bitcoin üzerine yaptığı yatırımlarla daha çok tanınmaya başladı.

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