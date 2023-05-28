Ehliyeti olanlar ve araç sahipleri dikkat! Ağır ceza ödemek istemiyorsanız mutlaka e-devlet'e bakın

Ehliyeti olan sürücüler için ciddi sonuçları olan bir açıklama yayınlandı. Bu uyarının ardından herkes e-devlet hesaplarını kontrol etmeye başladı.

Ehliyeti olan vatandaşları büyük ölçüde etkileyecek bir açıklama yayınlandı. Bu uyarının ardından herkes e-devlet hesaplarını kontrol etmeye başladı. Hakkınızda yazılan cezalara bilmeden e-devlet hesabınızdan ulaşabilirsiniz. Haberiniz olmadan 1.979 TL ceza almış olabilirsiniz.

Yeni yıldan bu yana yeni trafik cezaları inanılmaz arttı. Bu artışın ardından son günlerde yeni trafik kısıtlamalarının getirildiği öğrenildi. Yeni bir trafik kuralı uyarısı artık vatandaşların ceza alıp almadıklarını e-devlet hesaplarından kontrol etmelerine olanak tanıyor.

Farkında olmadan cezalandırılabilirsiniz. Trafik kazalarını önlemek için çeşitli trafik kuralları oluşturulmuştur. Hız kuralları ve öncelik gibi yeni kurallar eklendi. Karayolları Yönetmeliği gereğince konulan trafik kurallarına uymayan vatandaşlar, hayati tehlike arz edecek durumlara sebep oldukları için cezalandırılıyor. Bu cezalar konusunda ilerleme kaydediliyor.

Yeniden değerlendirme oranı belirlendikten sonra 2023 yılında trafik kazalarının artacağı açıklandı ve düzenlemeler hayata geçirildi. Ölümlerin ötesinde maddi hasar içeren kazaların ekonomik zorlukları harekete geçti. Ve yeni trafik kuralları uygulandı. Kırmızı ışıkta geçmek, hız limitini aşmak, emniyet kemeri takmamak, alkollü araç kullanmak, cep telefonu kullanmak gibi birçok suça kesilen trafik cezaları akıl almaz boyutlara ulaştı.

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Kırmızı ışıkta geçmek ve alkollü araç kullanmak

Yeni kurallara göre kırmızı ışıkta geçme cezası 951 Türk lirasına, hız sınırını aşma cezası ise %30'dan fazla artırılarak 4 bin 64 Türk lirasına çıkarıldı. İlk kez alkollü araç kullanırken yakalananlara 4.bin 64 Türk lirası alkollü araç kullanırken yakalananlara 5 bin 96 Türk lirası ceza kesilmesine karar verildi.

Ehliyet kemeri olmadan araç kullanmanın cezası 196 TL iken ikiye katlanarak 436 TL oldu. Cep telefonu kullanımına kesilen KGYS cezası 951 TL'ye yükseldi.

Yayaya yol vermeme cezası

Kameralar ve trafik polisleri tarafından görülen cezalarda yayalara yol vermeyenler de ağır cezalara hazırlık yapmak zorunda kalıyor. Yayalara yol vermeyen sürücülere 1.917 Türk lirası ceza kesilecek.

Cezalar plakaya yazılıyor

Farkında olmadan ceza almış olabilirsiniz. Cezalar artık uyarı yapılmadan plakalara yazılıyor. Bununla ilgili olarak e-Devlet hesabınıza giriş yaparak herhangi bir cezanın tanımlı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Trafik kurallarına uyulması adına can ve sağlığın korunması adına yapılan trafik kuralları güncellemesinden sonra daha fazla dikkat edilmesi tavsiye edilmektedir. Aksi takdirde, ağır para cezaları önemli mali kayıplara yol açabilir.