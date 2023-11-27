Ehliyete dev zam geliyor!

2024 yılında ehliyette kurs, harç ve sınav bedellerinde beklenen artış nedeniyle sürücü kurslarında kayıt yoğunluğu yaşanıyor.

Ehliyet almak isteyenler 8 bin liralık kurs ücreti ve 4 bin TL'lik harçlarla beraber toplamda 12 bin TL öderken yılbaşından sonra bu rakam 20 bin TL'yi bulacak. Bazı metropol şehirlerde bu tutarın 20 bin TL'yi de aşması bekleniyor.

Araç kullanabilmek için ehliyet başvurusunda bulunan sürücü adayları Diyarbakır gibi birçok ilde eğitimini alacakları kurslara yaklaşık olarak 8 bin TL ücret ödüyor. Akaryakıt ücretleri, eğitmen giderleri ve araç bakım maliyetlerindeki artışla beraber yılbaşında zam yapılması düşünülen sürücü kursu hizmet bedelinin 12 bin TL olacağı belirtiliyor. Yılbaşından itibaren geçerli olacak vergi ve harçlardaki yüzde 58 oranındaki zamla beraber şu an ödenen 4 bin 40 TL ortalama 6 bin 400 liraya ulaşacak.

Yaklaşık 12 bin TL'lik sürücü kursu hizmet bedeli ve 6 bin 400'lik vergi harcıyla beraber ehliyet maliyetinin 18 bin 400 TL'yi bulacağı düşünülüyor.

Süreçle ilgili konuşan Sürücü Kursu Müdürü Abdullah Akyüz, beklenen zamdan dolayı ehliyet başvuru kayıtlarında yoğunluk yaşadıkları ifade etti.

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"Metropollerde bu rakam 20 bin lirayı da geçecek"

Diyarbakır'da sürücü adayları için mevcut maliyeti ile yılbaşından sonra beklenen zamlı tutarı karşılaştıran Akyüz, "Şu anda ehliyet sürücü kursu ücreti ortalama 8 bin liradır. Yılbaşından sonra kurs ve vergiye yapılacak artışlarla birlikte 20 bin TL'yi bulacak. Bazı metropollerde bu rakam 20 bin lirayı da geçecektir. Şu an 4 bin 40 TL'lik vergi ve harçlara yüzde 58 oranında bir artışın söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu artıştan kaynaklı yılbaşı öncesinde kayıt talep yoğunluğu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürücü kursu hizmet bedellerine de zam yapılacağını söyleyen Akyüz, "Yakıt fiyatı, araç bakımı, personel ve kira giderleri bizi zor durumda bıraktığından biz sürücü kursları da ücretlere artış yapmak zorunda kalıyoruz. Yapacağımız ücret artışı ve beklenen vergi zamlarıyla beraber bu rakam 20 bin lirayı bulacak. Ehliyet almayı düşünenler varsa bir an önce sürücü kurslarına uğrayıp kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Bu süreçte kayıt yaptıran sürücü adayı en az yüzde 50-60 oranında kara geçmiş olur." dedi.

Akyüz, "Sürücü kursları olarak devletimizden beklentilerimiz var. Federasyonumuz aracılığıyla İçişleri Bakanlığı ve ilgili makamlarla temasta bulunduk. Araç ÖTV indirimi, personellerimiz için SSK indirimi ve faizsiz kredi gibi taleplerimiz var. Bu taleplerimizin karşılanması durumunda sürücü kursları olarak biraz rahat nefes almakla beraber sürücülerimize de daha iyi hizmet verebiliriz." şeklinde konuştu. (İLKHA)