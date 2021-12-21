2022 yılına sayılı günler kaldı. Yeni yıl öncesinde pek çok vatandaş ehliyet yenileme işleminin 31 Aralık 2021’de sona erip ermeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, bu sene ehliyet yenilemede son tarih mi? Ehliyetini yenilemeyene ceza var mı?

Ehliyet yenileme ne zaman son? Ehliyet yenileme 2022'ye kadar yapılmazsa ceza var mı?

Son yıllarda aralık ayına girildiğinde pek çok kişi ‘Ehliyet yenileme işlemi ne zaman son?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Halen yeni tip ehliyet başvurusunda bulunmayanlar ise yenileme yapılmadığında ne kadarlık bir ceza ödeyeceklerini de merak ediyor.

Ehliyet yenileme işlemleri ilk yapılan açıklamaya göre 31 Aralık 2020’de sona erecekti. Ancak daha sonra alınan kararla bu süre iki yıl da uzatıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “01 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş eski tip ehliyetlerin yeni tip ehliyet ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşların başvuru yoğunluğunu ve bu yoğunluktan kaynaklı sorunları hafifletmek amacıyla; ehliyetlerin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır" denildi. Ehliyet yenileme işlemleri 31 Aralık 2022’ye kadar yapılabilecek.

Sürücü belgesi yenilemek için gereken belgeler nelerdir?

Eski ehliyet belgeniz

Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)

Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu

1 adet biyometrik fotoğraf

Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi

Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).

Değişim ücretinin ödendiğine dair dekont