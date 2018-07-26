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Ehliyet yenileme evrakları 2018 Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Ehliyet sınavları ne zaman 2018?

Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar ehliyet yenileme evrakları 2018, Ehliyet yenilemek için nereye başvurmalıyım? Ehliyet randevu nereden nasıl alırım? Aynı anda yeni kimlik randevusu nasıl alırım? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Ehliyet sağlık raporu nereden çıkartılır ve sağlık raporu için istenilen evraklar neler? Ehliyet sınavları ne zaman 2018? gibi sorularını sormakta.

26 Temmuz 2018 Perşembe 12:07
Ehliyet yenileme evrakları 2018 Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Ehliyet sınavları ne zaman 2018?

Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar ehliyet yenileme evrakları 2018, Ehliyet yenilemek için nereye başvurmalıyım? Ehliyet randevu nereden nasıl alırım? Aynı anda yeni kimlik randevusu nasıl alırım? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Ehliyet sağlık raporu gibi sorularını sormakta.

Ehliyet belgesi almak veya ehliyet belgesi çıkarmak isteyenler daha önceden Emniyet Genel Müdürlüklerinden işlemini gerçekleştiriyordu ancak 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren ehliyet işlemleri Nüfus Müdürlüklerinden yapılmakta. Ehliyet belgelerini yenilemek isteyenler yada ilk defa ehliyet belgesi çıkarmak isteyenler 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren Nüfus Müdürlüklerine başvurmak zorundadır. Bu işlem için Nüfus Müdürlüklerinden randevu almak zorundasınız. İlk kez ehliyet belgesini alanlar da dahil ehliyet yenilemek için müracat edilmesi gereken kurum Nüfus Müdürlükleri

Eski ehliyetini yeni ehliyet ile değiştirmek isteyenler aşağıda ki belgeleri hazırlamalıdır.

Eski ehliyet belgeniz

Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı yada Pasaport)

Sürücü olur sağlık raporu,

2 adet biyometrik fotoğraf,

Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

Sürücü belgesini değiştirmek için bankaya yatırılan 15 TL’nin dekontu,

Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).

Ehliyet sınavını kazandıktan sonra ehliyet belgesi çıkaracak olan kişiler ise aşağıda ki evrakları hazırlayacak:

Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı yada Pasaport)

Sürücü olur sağlık raporu,

2 adet biyometrik fotoğraf,

Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

Sürücü belgesini değiştirmek için bankaya yatırılan 15 TL’nin dekontu,

Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).

2018 EHLİYET (MTSKS) SINAV TAKVİMİ

2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018,

2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018,

2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018,

2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 12:07
  1. ehliyet yenileme evrakları 2018
  2. Ehliyet yenilemek için nereye başvurmalıyım?
  3. Ehliyet randevu nereden nasıl alırım?
  4. Aynı anda yeni kimlik randevusu nasıl alırım?
  5. Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?
  6. Ehliyet sağlık raporu nereden çıkartılır ve sağlık raporu için istenilen evraklar neler?

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