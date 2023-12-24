Ehliyet ve kimlikte ‘son tarih’ karmaşası: 31 Aralık'a kadar süre var mı?

Çipli kimlik kartı için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından randevu alınarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere başvuru yapılıyor. Fotoğraflı kimlik belgesi ve bir adet biyometrik fotoğraf ile başvuruluyor.

Kimlik kartının geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirleniyor. Yıpranma gibi bir gerekçe belirtilmek kaydıyla, ücreti karşılığında yeni kimlik kartı alınabiliyor. Değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 2023 fiyatlarıyla 83 lira bedel alınıyor.

Ehliyetin şartları

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; Ehliyet yenileme randevusu da nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199’dan alınabiliyor. İşlem nüfus idaresinde gerçekleştiriliyor. Geçerli bir kimlik belgesi, sürücü sağlık raporu, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve vakıf payı ve bir adet biyometrik fotoğraf isteniyor. 2023 rakamlarına göre toplam 15 lira tutan değerli kağıt ve harç bedelleri Maliye Bakanlığı vezneleri, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerine yatırılabiliyor. Yeni tip sürücü belgeleri uluslararası nitelikte, güvenlik unsurları uluslararası standartlara uygun ve süreli.

İşlemleri tamamlanan yeni kimlik ve sürücü belgeleri, başvuruda belirtilen adrese gönderiliyor.



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