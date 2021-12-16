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Yerel Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
Yerel

Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı

Osmaniye’de girdiği ehliyet sınavında kopya çekmek için sağ omzunun üzerine kamera, cep telefonu, modem ve kulaklık yerleştirerek özel düzenek hazırlayan şüpheli suçüstü yakalanarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 09:07:00 -
Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 15 Aralık tarihinde Osmaniye’de gerçekleştirilen ehliyet sınavında, bir şahsın şüpheli davranışlarından dolayı kopya çektiğinden şüphelenen görevliler polisi aradı. Görevlilerin ihbarı üzerine sınav merkezine giden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.S. isimli şüphelinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, şahsın sağ omuz üzerine yerleştirilmiş wifi destekli ses ve görüntü aktarımı yapan düzenek bulundu.

Gözaltına alınan şahıs, ifadesinde kopya düzeneğini 8 bin TL karşılığında hazırlattığını söyledi. Bunun üzerine O.S. ile irtibatlı olduğu tespit edilen F.Ş., Ş.T. ve İ.K. isimli şahıslar da gözaltına alındı.
Wifi destekli ses ve görüntü kaydeden düzenek ve 8 bin lira paraya el konulurken, şahısların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Yorumlar

ccc

O düzeneği kurmak için kafa yoracağınıza sınava çalışsanız hem sınavı kazanır ehliyeti alırdınız hem de 8 bin tl cebinizde kalırdı. Laik düzen milletin her şeyin kolayına alıştırıyor.
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