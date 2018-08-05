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Ehliyet sınavında kağıt ve kalem dönemi kapandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), tüm illerde "e-sınav" salonlarının faaliyete geçirilmesiyle motorlu taşıt sürücü kursu (ehliyet) sınavlarında kağıt ve kalem kullanımı son buldu.

05 Ağustos 2018 Pazar 11:48
Ehliyet sınavında kağıt ve kalem dönemi kapandı

AA muhabirinin, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye  göre, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce  gerçekleştirilen motorlu taşıt sürücü kursu "e-sınav"ları bundan sonra 81 ilde  yapılacak.

Daha önce, 28 ilde bulunan e-sınav merkezlerinin tüm illerde faaliyete  geçirilmesiyle, motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarının kağıt ve kalemle  yapılması sonlandırıldı. Kağıt ve kalem kullanılarak dün yapılan son sınava 108  bin kişi katıldı.

Adaylar, bundan sonra 81 ildeki e-sınav merkezlerinde sınava girecek.  Bu kapsamda yılda yaklaşık 2 milyon 500 bin adayın sınava girmesi öngörülüyor.

Adaylar, e-sınav uygulaması sayesinde sınava randevu sistemiyle en  yakın tarihte girebilecek ve sonuçlarını sınavın hemen ardından öğrenebilecek.

Kullanıcı dostu bilgisayar arayüzü ile adaylar, cevap kağıdında yanlış  işaretleme, işaretlemeyi unutma gibi hatalardan da kurtulacak, bilgisayar  kullanmayı bilmeyenler bile soruları rahatlıkla cevaplayabilecek.

E-sınavlarda, işitme engelli vatandaşlar için görsel, video, animasyon  ve işaret diliyle sorular yer alacak.

Motorlu taşıt sürücü kursu "e-sınav"larının Türkiye genelinde  yapılmasıyla, soru ve cevap kağıdı baskısı, işçilik, tasnif, nakliye gibi  maliyetler de düşecek.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 11:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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