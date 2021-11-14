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Eğitim Ehliyet sınav soruları nasıl olacak? Ehliyet sınavında hangi sorular çıkıyor?
Eğitim

Ehliyet sınav soruları nasıl olacak? Ehliyet sınavında hangi sorular çıkıyor?

Ehliyet sınavına ne soruluyor? Trafikte araç sürücü olmak için ehliyet sınavına girip sınav sonucunda ehliyeti almaya hak kazanılmakta. Online olarak yapılan ehliyet sınavının soruları ehliyet alacaklar tarafıdan merek ediliyor. Ehliyet sınavında soru şekilerinde değişiklik yapıldı. Peki ehliyet sınavı soruları nasıl? Ehliyet sınavında hangi sorular sorulmakta. Ehliyet sınav soruları animasyonlu mu oldu? İşte ehliyet sınav soruları.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 13:01:00 - 2021-11-14 13:02:07
Ehliyet sınav soruları nasıl olacak? Ehliyet sınavında hangi sorular çıkıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ehliyet sınavlarında yer alan soruları görsel açıdan zenginleştirmek, soruların içeriğini ve sağlayacağı yararı geliştirmek için animasyonlu soruların hazırlanacağı belirtildi. Hazırlanacak animasyonlu sorularda adaylar, gerçek yaşama uygun durumlarla karşılaşacak. Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavları hazırlanarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün http://odsgm.meb.gov.tr ve http://esinavdeneme.meb.gov.tr/ uzantılı internet adresinde erişime açıldı.

Ehliyet sınav soruları işaret dilinde mi olacak?

Ehliyet sınavlarında ilk defa animasyonlu soruların yer alacağını duyuran Bakan Özer, "Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmesi istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak. İşitme engelli adaylarımız için de işaret dilinde sürücü eğitim setleri ve animasyonlu soruların hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Tüm çalışmalarımız büyük bir özveriyle yürütülüyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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