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Ehliyet kurslarında artık nüfus kriteri aranmayacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan yeni düzenlemeyle ehliyet kurslarının il ve ilçelerin nüfusu dikkate alınarak açılması uygulamasına son verildi. Bu kapsamda kurslar, artık müstakil binalarda açılabilecek

01 Temmuz 2018 Pazar 13:56
Ehliyet kurslarında artık nüfus kriteri aranmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında direksiyon eğitimi uygulama sınavlarında başarısız olan kursiyer oranının yüzde 55 ve üstünde olması durumunda kurs hakkında verilen "dönem açmama cezası" yürürlükten kaldırıldı.

Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu açılışlarının il ve ilçelerin nüfusu dikkate alınarak yapılması uygulamasına son verildi. Kursların, müstakil binalarda açılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Bu kurslarda görev yapan eğitim personelinin izinli veya raporlu olması nedeniyle yapılamayan dersler telafi edilmek zorunda olacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca personele yönelik açılan sürücü kurslarında, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına ait sınav araçları kullanılabilecek.

Yeni düzenleme ile direksiyon eğitimi uygulama sınavlarında geri geri park alanında olduğu gibi geri geri "L" alanında da araçta bulunan komisyon başkanı ve usta öğretici araçtan inerek değerlendirme yapacak.

Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının mevcut binalarında ve 1 Ocak 2020'ye kadar nakillerinde müstakil bina şartı aranmayacak.

 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 13:56
  1. ehliyet kursu

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