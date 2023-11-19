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Ekonomi Ehliyet alacaklar dikkat! Fiyatlar 20 bin lirayı bulacak
Ekonomi

Ehliyet alacaklar dikkat! Fiyatlar 20 bin lirayı bulacak

Yeniakit Publisher
2023-11-19 13:05:00 - 2023-11-19 13:23:58
Ehliyet alacaklar dikkat! Fiyatlar 20 bin lirayı bulacak

Bu yıl ehliyet almak isteyenler yaklaşık 10.000 TL verirken, 2.024 yılında bu fiyatlar 20.000 lirayı aşacak. Mali Müşavir Emin Yılmaz ile aktardı.

Emin Yılmaz, fiyatların artacağından bahsederek şu açıklamalarda bulundu.

Baktığımız zaman yurt içi üretici fiyat endeksi 2024 yılı için %58,46 açıklandı. Bu 12 aylık ortalama oluyor.

EHLİYET FİYATLARI

Ehliyet almak isteyen vatandaşlarımızla ilgili sürücü kursları ortalama olarak 7.500 TL, harçlarla beraber 10 bin TL tutuyordu. Ama 2024 yılında artan değerle birlikte bu 20 bin lirayı aşması bekleniyor.

2023’te ehliyet harçları yıllar itibariyle karşılaştırdığımız takdirde A sınıfı ehliyet almak isteyenler 825 liraydı, bu yıl 1308 TL olacak.  B sınıfı ehliyet 2489 liradan 3945 TL, uluslararası ehliyet 1657 liradan 2626 TL olacak.

PARA CEZALARI

Para cezaları da artacak. Misal veriyorum, kırmızı ışıkta geçtik. 2023’te 950 liraydı. Bu yıl 1510 TL olacak. Hız sınırını %30’unu açtığımız takdirde 953 liradan 1510 liraya, hız sınırının %30 ve fazlasını açtığımız takdirde 1979 liradan 3136 TL, alkollü olarak araç kullandığımız zaman 4250 liradan 6750 liraya artmış oluyor.
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HARÇLAR

Ayrıyeten pasaport harçları, cep telefonu izin harçları, araç muayenesi, motor taşıtlar vergisi, hatta çalışma hayatında bulunan kişilerin gelir vergisi dilimleri, onlara sağlanan yemek ücretleri, yol paraları kendi içerisinde yine %58,46 arttı.

RAKAM BURADA MI KALACAK?

Hayır. Buna ekstra olarak Sayın Cumhurbaşkanı bunu yükseltme veya düşürme hakkına sahip ama bu şekilde olursa 2024 yılında bu yönde rakamlar zamlanmış olacak.

 

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Yorumlar

Ömer

Ekonomi çok iyi !

Ömer

Ekonomi çok iyi.!
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