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Spor Egzozdan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti
Spor

Egzozdan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-06-29 02:55:00 -
Egzozdan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

Bursa’da evinin garajında çalışır vaziyetteki otomobilinde uyuyakalan şahıs, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi 1. Çetin Sokak üzerinde bulunan bir evin garajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alpaslan Yıldırım (36) garajında bulunan 16 JVZ 32 plakalı otomobilinin içinde uyuyakaldı. Bir süre sonra haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Garaj kapısın polis ekiplerince açıldı. Sağlık ekipleri, araç içerisinde yatan Alpaslan Yıldırım’ın egzozdan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Yıldırım, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA

 
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