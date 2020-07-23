Egzersizlerin beyni güçlendirdiği ortaya çıktı

California Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu egzersizlerin karaciğerde tetiklediği bir proteinin beyni güçlendirdiği gerçeğini ortaya çıkardı.

Çalışma kapsamında, egzersiz yapan yaşlı fareler ile hareketsiz fareler arasındaki farklar incelendi. Egzersiz yapan yaşlı farelerde karaciğer tarafından üretilen ve beynin bilişsel fonksiyonları ile bağlantılı olan 'Gpld1' isimli bir enzimin daha fazla olduğu görüldü.

Daha sonra, sağlıklı farelerden kan alınarak yaşlı farelere enjekte edildi. Egzersiz yapan farelerin kanından alınan ve hareketsiz farelere enjekte edilen plazma, egzersiz alışkanlıklarında herhangi bir değişim olmadığı halde hareketsiz farelerin bilişsel fonksiyonlarını geliştirdiği gözlemlendi.

Bir sonraki aşamada ise farelerin karaciğerlerinin genetik yapısı değiştirilerek daha fazla enzim üretmeleri sağlandı.

Farelerin hafıza ve bilişsel fonksiyonları test ettiklerini ve oldukça ilginç sonuçlarla karşılaştıklarını dile getiren araştırmacı Saul Villeda, "Bu verileri gördüğümde ağzım açık kaldı. Doğrusu, egzersizin beyin üzerinde bu kadar yararını gösteren bir tek molekül bulmayı başaracağımı sanmıyordum. Egzersizin beyne yararına eşdeğer bir yarar sağlayacak bir ilaç olsaydı herkes o ilacı almak isterdi. Bizim araştırmamız da bu yararların en azından bir kısmının bir gün hap halinde sunulabileceğine işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

İnsanların kan örneklerinin de incelendiği ve benzer sonuçlara ulaşıldığı belirtilen söz konusu çalışma, dünyaca ünlü Science dergisinde yayınlandı.