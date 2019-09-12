0553 313 94 23

Egzersizin yanı sıra sıkı diyet kemik hacmini azaltıyor

12 Eylül 2019 Perşembe 17:59
Egzersizin yanı sıra sıkı diyet kemik hacmini azaltıyor

ANKARA (AA) - Egzersizin yanı sıra yürütülen katı kalori kısıtlamasının, kemik hacmini azalttığı bildirildi.

DailyMail'in haberine göre, Kuzey Carolina Üniversitesinde görevli uzmanların fareler üzerinde yaptığı araştırma, kilo vermek için egzersizin yanı sıra günlük alınan kalorinin katı biçimde sınırlandırılmasının, kemik hacmini yüzde 20'ye kadar azalttığını ortaya koydu.

Araştırma çerçevesinde altı hafta boyunca sıkı bir diyete sokulan ve düzenli olarak koşturulan farelerin bu sürenin sonunda kilo verdikleri ancak kemik hacimlerinin yüzde 20'ye kadar azaldığı tespit edildi.

Çalışma ekibinden doktor Maya Styner, geçmiş araştırmaların, normal ve yüksek kalori alımıyla egzersizin bir arada yürütülmesinin, kemik sağlığı için faydalı olduğunu gösterdiğini belirterek, bulgularının şaşırtıcı ve insanlar açısından da uyarıcı nitelikte olduğunu söyledi.

Styner, katı kalori kısıtlamasının yanı sıra egzersizin, özellikle kadınların yaşla birlikte zayıflayan kemikleri üzerinde büyük etkisinin olabileceğini ifade etti.

Yetişkinlerde kadınlar için günlük 2 bin, erkekler için de 2 bin 500 kalori alımının normal olduğu belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:59
  1. Egzersiz
  2. katı kalori alımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TurAz Kartalı 2019 tatbikatı
    1. TurAz Kartalı 2019 tatbikatı
    2. Yargıtaydan Cumhuriyet gazetesi davası..
    3. Hattat Madencilik (HEMA) Toplu İş..
    4. Bakan Albayrak: Bugünkü TCMB faiz..
    5. Diyarbakır annelerinin sesini dünyaya..
    6. Fatih Terim’e 1 maç indirim
    7. ABD'den "BM'nin savaş suçu" raporuna..
    8. Merkezefendi Belediyesi ‘Sokak..
    9. Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı..
    10. Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa..
    11. Katil zanlısı evlat annesinin kanı ile..
    12. Yan yatan hafif ticari araçtan yara..
    13. Bakan Albayrak: Özellikle 2. yarıda..
    14. 15 metrelik obruğa düşen kediyi..
    15. Egzersizin yanı sıra sıkı diyet kemik..
    16. Necmettin öğretmenin ilk öğrencileri..
    17. Ankara Kantinciler Odası Başkanı..
    18. Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
    19. Yargıtay 16. CezaDairesi, 7 eski..
    20. Fatih Terim'in cezasına indirim!
    21. Muğla'da maden sahasında 3 işçinin..
    22. Tahkim Kurulu, PFDK’nın Galatasaray..
    23. ERÜ’lü öğrenciler insansız elektrikli..
    24. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan..
    25. Tart hamuru nasıl yapılır? Tart..
    26. Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a..
    27. TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik..
    28. Bylock kullanan FETÖ üyesi kadın..
    29. Kütahya’da ’Hilal kart’ uygulaması..
    30. Aydın Büyükşehir Meclisi’nde konteyner..
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı