Egzamaya ne iyi gelir, evde doğal ve bitkisel tedavisi nasıl yapılır? Egzama nasıl çabuk geçer?

Hayat kalitesini ciddi anlamda etkileyen egzamanın çözümü sanıldığı kadar zor değil. Ancak bu noktada beslenmeden giyime kadar her konuda dikkatli olunması gerekiyor. Egzama konusunda tıpkı kanser hastalığında olduğu gibi erken teşhis son derece önemlidir.

Egzama nedir?

Egzama (atopik dermatit) ciltte kuru, pullu yama tarzında lezyonlara ve yoğun kaşıntıya neden olan kronik bir cilt rahatsızlığıdır. Cildin kaşınması, kırmızı kabarık noktalara, kalınlaşmış deriye ve cilt yüzeyinde açık kesiklere neden olabilir.

Egzamanın birden fazla nedeni olduğu gibi birçok sebebi de türü de vardır. Egzama konusunda tıpkı kanser hastalığında olduğu gibi erken teşhis son derece önemlidir. Egzama genel durumda ellerde, bacaklarda görülse de ayaklarda da gözlemlenir. Egzama çeşitleri arasında atopik egzama, seboreik dermatit, asteatotik egzama, kontakt egzama , numuler egzama ve gravitasyonel egzama vardır.

Egzama nasıl geçer?

Özellikle egzama hastalığının kesin bir tedavisinin olmadığı bilinmektedir bu aşamadaki kilit durum, egzama hastalığından korunmak zorunda olunmasıdır. Uzmanlara danışarak şikayetlerinizi söyledikten sonra uyarılar ve önlemlerle egzamadan kaynaklanan problemler azalmaktadır. Egzama tedavisi için ilaçlar, ıslak tedavi pansumanları kullanılır, ayrıca egzama eldivenleri ve egzama şampuanları da kullanılır.

Egzamaya ne iyi gelir?

Özellikle yaşadığınız ev mutlaka sık sık havalandırılmalıdır.

Derinize daha çok problem çıkaracak sert keseler ve lifler kullanılmamalıdır.

Egzama olan birey çok sık banyo yapmamalıdır.

Duştan sonra nemlendirici kremler sürülmelidir.

Kimyasal malzemelerden dolayı temizlik yaparken mutlaka eldiven kullanılmalıdır.

Temizlik yaparken eldiven kullanılmalıdır.

Uzman doktorun verdiği egzama diyeti uygulanmalıdır.

Egzama için krem ve şampuan kullanılabilir mi?

Egzama rahatsızlığının tedavi edilmesi sürecinde medikal özellikli bazı şampuan ve kremlerden de faydalanılmaktadır. Doktor kontrolü sonrasında yine doktor tarafından önerilen kortikosteroid içeren ilaç, krem ve şampuanlar alerji engelleyici olarak kullanılabilmektedir. Hastalığın belirtilerinden olan kaşıntı ve kızarıklığı engelleyici özelliklerde jel ve kremler de tercih edilebilecek tedavi araçlarındandır.

Egzama bulaşıcı mıdır?

Egzama hastalığı yapılan araştırmalar sonucu bulaşıcı hastalıklar arasında yer almamaktadır. Egzama çeşitleri arasında atopik egzama, seboreik dermatit, asteatotik egzama, kontakt egzama , numuler egzama ve gravitasyonel egzama vardır.

Egzama neden olur?

Deterjan, sabun, parfüm gibi kimyasal maddeler, lastik ayakkabı ve terlikler ve bazı metaller bireylerde egzama oluşumuna yol açabilir. Bitki ve hayvan türleri ile temas, güneşe maruz kalma ve ağızdan alınan bazı ilaçlar da duyarlılığı bulunan kişilerde egzama hastalığına sebep olabilir.

Egzamaya ne iyi gelir? Bitkisel