Egzama oldukça yaygın görülen bir cilt rahatsızlığıdır ve bu durumun oluşmasına neden olabilecek pek çok etken var. Soğuk havalar da bu etkenlerden biri olarak görülüyor. Vücudun herhangi bir noktasına görülebilen egzama genellikle el, kol ve bacaklarda meydana gelebilir. Çok basit tedaviler sayesinde iyileştirilebilen egzama kimi zaman bitkisel yöntemlerle de ortadan kaldırılabilir.

Egzama nedir?

Egzama: (atopik dermatit) ciltte kuru, pullu yama tarzında lezyonlara ve yoğun kaşıntıya neden olan kronik bir cilt rahatsızlığıdır. Cildin kaşınması, kırmızı kabarık noktalara, kalınlaşmış deriye ve cilt yüzeyinde açık kesiklere neden olabilir.

Egzamaya ne iyi gelir? Evde bitkisel çözüm

Sarı Kantaron

Sarı kantaron cilt hastalıklarının bitkisel bir çözümüdür. Egzama için de etkili sonuçlar verecektir. Kulaktaki egzamaya ne iyi gelir dediğinizde sarı kantaron çayından birkaç damla alın ve kulak içini temizleyin. Kulak içindeki cildin onarılmasına yardım edecektir. Bacak ve ellerde oluşan egzama için ise sarı kantaron yağından faydalanabilirsiniz. Sarı kantaronun iltihapları temizleme etkisi olduğu için egzamanın etkilerini en aza indirebilirsiniz.

Hindistan Cevizi Yağı

Hindistan cevizi yağı pek çok cilt sorununa derman olduğu gibi egzamaya da çare olacaktır. Doğal ve katkısız Hindistan cevizi yağını kaşınan, su toplayan bölgelere masaj yoluyla yedirebilirsiniz. Hindistan cevizi yağı, egzamadan dolayı oluşan cilt kuruluğunu önler ve cildin yumuşamasına yardım eder. Nemlendirici etkisinden dolayı egzamanın bitkisel tedavi yöntemleri arasında oldukça popülerdir.

Egzama neden olur?

Egzamanın gelişiminde genetik etkenler, alerjiler veya kullanılan farklı kimyasal malzemeler rol alabilir. Farklı egzama tiplerine göre oluşum sebepleri de değişiklik gösterebilir. Su, sabun, deterjan ve kullanılacak olan diğer kimyasallar ile tozlu mekanlar egzama gelişimine uygun zemin oluşturmaktadır. Ayrıca alerjik kökenli egzama mevcutsa, alerjen maddenin çok az oranda teması bile egzamaya sebebiyet verebilmektedir.

Kimyasallar sebebiyle oluşan egzama, kimyasala olan temas devam ettiği süre boyunca geçmemektedir. Değişik çeşitleri bulunan egzamanın vücudu en çok etkilediği bölgelerden birisi ellerdir. Ellerdeki egzama çoğu zaman cildin biyolojik savunma kapasitesinin düşmesi ya da yok olması neticesinde meydana gelir. Su, sabun, deterjan ve tozlu ortam gibi etkenler cildi yıpratır. Çok sık şekilde el yıkamak ve temizlik işlerinin vazgeçilmezi olan çamaşır suyu gibi maddeler de egzamanın oluşmasına uygun zemin hazırlamaktadır. Egzama en sık olarak elin üst kısmında ve ön kolda görülmektedir.

Egzama tedavisi nasıl yapılır?

Egzama şikayetleri ortaya çıktığında muhakkak bir cildiye ya da dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır. Egzamanın kesin bir tedavisi olmamakla beraber egzama tedavisinde kilit nokta, egzamadan sakınmaktır. Bir uzmana danışarak, önlem ve yasaklara uyarak, egzamadan dolayı meydana gelen şikayetler azalmaktadır. Egzamanın tedavisinde kortizon haricinde;

Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar,

Islak pansumanlar,

Lokal kortikosteroidli pomadlar yer almaktadır.

Atak sıklığını düşürmek ve cildi güçlendirmek içinse;

Nötral sabunlar,

Bariyer kremle,

Nemlendiriciler,

Egzama eldivenleri,

Egzama şampuanları tavsiye edilmektedir.