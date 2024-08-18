Egzamaya ne iyi gelir? Egzama, mantar ve sedefin kökünü kazıyor... Egzamaya iyi gelen doğal ürünler neler?

Egzamaya iyi gelen doğal ürünler neler?

Egzama, strese bağlı ortaya çıkan cilt hastalıklarından bir tanesi. Egzama vücudun çeşitli yerlerinde çıkabilen ve kızarıklık, kaşıntı, şişlik gibi durumlarla kendini gösteren bir cilt hastalığı. Ancak bu cilt hastalığına iyi gelebilecek bazı doğal ürünler de bulunmakta.

Doğada cilt ve vücut bakımı için faydalı pek çok bitki bulunuyor. Sıklıkla başvurulan sayesinde Egzama, mantar ve sedefin kökünü kazıyabilirsiniz...

Yulaf ezmesi

Doğal bir nemlendirici ve besleyici olan yulaf ezmesi, anti inflamatuar etkisiyle cildi yatıştırır. Bir miktar yulaf ezmesini bir tülbentin içine koyup banyo musluğuna bağlayın. Her gün 15 dakika bu suyun altında duş alın. Sonuca çok şaşıracaksınız.

Hindistan cevizi yağı

Egzamayı yatıştırmak, kızarıklığı, iltihabı ve kaşıntıyı azaltmak için mümkün olabildiğince doğal yöntemler uygulamalısınız. Aksi takdirde gizli kimyasal ve sentetik malzemeler egzamayı azdırabilir. Cildin ihtiyacı olan nemi kazandırmak için hindistan cevizi yağıyla hergün masaj yapın.

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Epsom tuzu

Egzamanız varsa vücudunuzu rahatlatmanın en iyi yollarından bir tanesi epsom tuzuyla banyo yapmak. Epsom tuzunda bulunan magnezyum ve sülfat cildi yatıştırıcı etkiye sahiptir. 7-8 haftada etkisini gösterecek. Aynı zamanda sinir ve kas fonksiyonlarını da pozitif yönde etkileyecek. Herhangi bir doğal tedavi yöntemini uygulamadan önce doktorunuza danışmalısınız.

EGZAMA, SEDEF VE MANTARA İYİ GELİR

Yağın anti-inflamatuar özellikleri, ciltteki kızarıklık ve tahrişi azaltmaya yardımcı olabilir. Egzama ve sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıklarının semptomlarını hafifletebilir.

KOLAJEN ÜRETİMİNİ DESTEKLER

Üzüm çekirdeği yağı, ciltteki kolajen üretimini artırarak cildin elastikiyetini korur. Bu, kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü azaltmada etkili olabilir.

SEBUM DENGESİ SAĞLAR

Üzüm çekirdeği yağı, cildin doğal yağ dengesini düzenlemeye yardımcı olur. Hem yağlı hem de kuru ciltler için dengeli bir nemlendirme sağlar, böylece cildin fazla yağ üretmesini önleyebilir.

GÜNEŞ HASARINI AZALTIR, YAŞLILIK LEKELERİNİ GEÇİRİR

İçerdiği antioksidanlar sayesinde güneşin zararlı UV ışınlarına karşı koruma sağlayabilir ve güneş hasarının neden olduğu yaşlanma belirtilerini hafifletebilir.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI NASIL KULLANILMALI?

Nemlendirici olarak: Temiz cildinize birkaç damla üzüm çekirdeği yağı uygulayarak masaj yapın. Gece yatmadan önce kullanmak, cildin sabaha kadar nemli kalmasını sağlar.

Yüz maskesi: Üzüm çekirdeği yağını, bal ve yoğurt gibi doğal bileşenlerle karıştırarak yüz maskesi yapabilirsiniz. Bu maske, cildinize ekstra nem ve besin sağlar.

Göz altı kremi: Göz altı bölgesine hafifçe masaj yaparak uygulayın. Göz altı torbaları ve ince çizgilerin görünümünü azaltmada etkili olabilir.

Vücut yağı: Duş sonrası nemli cildinize uygulayarak tüm vücudunuzda kullanabilirsiniz. Cildinizi yumuşak ve nemli tutar.

Üzüm çekirdeği yağı, doğal ve etkili bir cilt bakım ürünü olarak cilt sağlığınızı destekleyebilir. Ancak, herhangi bir alerjik reaksiyon riskine karşı, kullanmadan önce küçük bir alanda test etmek önemlidir.