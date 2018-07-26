Egzamanın şifası kınada!

Kına ağacından elde edilen toz su ile karıştırıldığında kırmızımsı bir renk alır. Birçok medeniyetlerde bu toz süslenmek ve şifa amaçlı kullanılmıştır.

Kınanın birçok faydası bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de derideki deformeleri iyileştirmesidir. Kına içerisinde antibakteriyel madde bulundurur. Bu madde sayesinde döküntü, kızarıklık, enfeksiyon, mantar ve egzamaya şifa olur.

Kına ayrıca zayıflamış cilt hücrelerinin de sağlığını korur.