Egzamanın çözümü için ne gerekli?

Hayat kalitesini ciddi anlamda etkileyen egzamanın çözümü sanıldığı kadar zor değil. Ancak bu noktada beslenmeden giyime kadar her konuda dikkatli olunması gerekiyor.

Egzama hakkında bilgi veren Eczacı Hasan Tahsin Arslan, “Egzamanın lezyonların şekillerine bulundukları yerlere göre birçok çeşidi vardır. Atopik Egzama, Seboreik Dermatit, Asteatotik Egzama, Kontakt Egzama, Numuler Egzama, Diskoid Egzama, Venöz Egzama gibi.

Cilt yüzeyindeki bariyer bozulduğundan dolayı cilt suyunu (%10) tutamadığından kuruma, kızarıklık ve kaşıntı egzamayı diğer cilt rahatsızlıklarından ayıran en önemli bulgulardır. Sınırı belli olmayan kızartıl, ciltte pütürlenme görülür. Sedef rahatsızlığında karakteristik olan pullanma egzamada görülmez” dedi.

Egzamayı tetikleyen etkenlere dikkat çeken Arslan, “Bitkisel ve kimyasal alerjenler, Hepatit B ve C virüsleri, sabun, deterjan, lateks eldiven, çamaşır suyu gibi ürünler, diyabet ve kemoterapi ilaçları, beta blokerlar, lityum içeren antidepresanlar ve bazı antibiyotikler vücudu doğrudan etkilemesi sebebiyle sedef ve egzamayı tetiklerler” diye konuştu.

Sedef ve egzamanın tedavisinin karaciğeri yormamaktan geçtiğini aktaran Arslan, “Sedef ve egzama rahatsızlığı yaşayanlar kesinlikle karaciğerleri üzerine baskı yapacak olan gıdalardan uzak durmaları gerekiyor. Şeker ihtiva eden tüm yiyecek ve içeceklerden, kızartmalardan, unlu gıdalardan ve alkollü içeceklerden uzak durulmalı” ifadelerini kullandı.

Beslenme çok önemli

Beslenme alışkanlıklarımızın egzama üzerindeki etkisinin sanılanın çok üstünde olduğunu dile getiren Arslan, egzama rahatsızlığı yaşayanların alkali beslenmeleri gerektiğini, beslenme tedavideki ilaçlar kadar önemli olduğunu söyledi.

Arslan’ın verdiği bilgilere göre uzak durulması gereken besinler şu şekilde:

• Şekerli tüm yiyecek ve içecekler

• Unlu tüm gıdalar

• Kızartmalar

• Alkollü içecekler

• Yüksek şekerli meyve ve meyve kuruları

• Enerji içecekleri

Mutlaka tüketilmesi gereken besinler ise şunlar:

• Maydanoz, Roka, Marul, Salatalık

• Limon

• Tüm Sebzeler (bakla, ısırgan hariç)

• Peynir çeşitleri, zeytin çeşitleri

• Mevsim salataları

• Doğal Yoğurt, Kefir

• Omega 3 ve Zeytinyağı