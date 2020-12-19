Egzama hastalığı askerliğe engel mi?

Egzama hastalığı genel olarak cildin belirli bölgelerinde deri soyulması, kızarıklık ve deri döküntüsü olarak bilinmektedir. Egzama hastalığı tüm yaş aralıklarında görülebilir. Bu hastalık seviyelere göre farklılıklar göstermektedir. Bazı kişilerde başlangıç seviyesi olan egzama hastalığı bazı kişilerde ileri düzey olarak ciltte büyük sorunlara neden olabilir.

Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?

TSK, konuya ilişkin detayları, Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin asker olma şartları bölümünün 30. Maddesinde ifade etmektedir. 30. Maddede şu şekilde belirtilmiştir;

- Silahlı hizmete engel olmayan, tedavi ile iyileşen veya iyileşme dönemleri gösterebilen kronik ve sınırlı deri hastalıkları ve belirtileri olan kişiler

- Tedavi ile iyileşmeyen sınırlı alopecia areata plakları olan kişiler

- Askerlik hizmetine engel olmayan fiziksel, kolinerjik ürtikerler, soğuk ürtikeri ve benzeri ürtikerleri olan kişiler

- Askerlik hizmetine engel olmayan ve hareketlere güçlük vermeyen genetik geçişli deri hastalıkları olan kişiler

- Sadece deri ve mukoza bulguları ile seyreden aktif veya inaktif Behçet hastalığı olan kişiler

Yukarıda yer alan cilt sorunları olan asker adaylarına ‘asker olmaya elverişlidir’ raporu verilir. Kısaca egzama cilt hastalığı olan kişiler askerlik yapmaktadır.