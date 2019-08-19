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EGO’dan personeline çok yönlü eğitim

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kurum içi eğitim çalışmaları kapsamında EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı personeline “Etkili İletişim ve Stres Yönetimi Eğitimi” verdi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:20
EGO’dan personeline çok yönlü eğitim

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kurum içi eğitim çalışmaları kapsamında EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı personeline “Etkili İletişim ve Stres Yönetimi Eğitimi” verdi.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere belediye personelinin gelişimine katkı sağlayacak eğitim programlarının sayısı artırıldı. Vatandaşa daha kaliteli hizmet sunabilmek için hizmet içi eğitim çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği Eğitim Müdürlüğü ve EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı iş birliğiyle etkili iletişim ve oryantasyon eğitimi düzenlendi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin tarafından Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda verilen eğitime, Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Metro, Ankaray ve Teleferik işletmesinde görevli güvenlik personeli katıldı. İnteraktif olarak verilen eğitimde 900 personele sağlıklı iletişim kurmaya ilişkin pratik bilgiler verilirken, güvenlik personelinin moral ve motivasyonuna katkı sağlandı. Vatandaşlar ile doğrudan iletişime geçen raylı sistemlerde görevli güvenlik personelleri, bu eğitimlerde yapılan yanlışları görme fırsatı yakaladı. Hizmet kalitesini artırmayı amaçlayan EGO Genel Müdürlüğü, bu eğitimlerde güvenlik personelinin kişisel gelişimini güçlendirmesi ve etkili iletişim kurması kadar stresle nasıl başa çıkılacağı konusunda püf noktalarını gösterdi.


EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, ulaşım hizmetlerini sunarken vatandaşla uyum içerisinde olmanın öneminin altını çizerek, “Etkili iletişim, empati, beden dilini kullanma, ikna yöntemleri, stres ve zaman yönetimi gibi eğitimlerin çalışma yaşantımız kadar özel hayatımıza ve aile hayatımıza katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.


Eğitime katılan güvenlik görevlilerinden Firdevs Şenol, “Çok verimli bir eğitim oldu. Eksiklerimizi görme imkanı bulduk” derken, Korelcan Akman da, “Eğitim bizim için dinamik oldu. İnsanlara yaklaşımımızın daha farklı olacağına inanıyorum” diye konuştu.


Güvenlik personelinin motivasyonunu artırmak ve karşılaştıkları olumsuzluklar karşında nasıl davranmaları gerektiğinin anlatıldığı eğitimler, etkili iletişim bilinci, etkili iletişim teknikleri, ilişkilerde rolüm, yararlı iletişim teknikleri, empati, beden dilini etkin kullanma ve analiz edebilme becerisi, ikna yöntemleri, stres yönetimi, öfke yönetimi, zaman yönetimi başlıklarından oluşuyor.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:20
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