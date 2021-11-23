EGO otobüs saatleri! EGO otobüsleri kaça kadar çalışıyor? EGO hareket saatleri sorgula

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından duyurdu. Bu duyuru sonrası EGO otobüs saatleri bir hayli sorgulanır oldu. Peki EGO otobüsleri kaça kadar çalışıyor? EGO otobüsleri kaçta başlıyor? EGO otobüs durakları nerede? EGO otobüslerinden kadınlar istedileri yerde iniyor mu?

Ankara'da toplu ulaşımda yeni karar alındı. Kadınlar için yapılan yeni gelişmeyi Mansur Yavaş sosyal medya hesabından duyurdu. Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO Genel Müdürlüğü) otobüslerini kullanan kadınlar saat 19.00'dan itibaren durak şartı olmaksızın istediği yerde inebilecek. Mansur Yavaş paylaşımına, "Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız." notunu düştü.

EGO hareket saatleri

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