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Gündem EGM'den sosyal medyada gündem olan görüntülere açıklama
Gündem

EGM'den sosyal medyada gündem olan görüntülere açıklama

Yeniakit Publisher
2023-08-17 21:07:00 -
EGM'den sosyal medyada gündem olan görüntülere açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, Ankara’da bir işletmeciyi darp eden şahısların sosyal medyada yer alan görüntüsüyle ilgili açıklama yaptı.

Emniyet'in sosyal medya hesabından yapılan “Çeşitli sosyal medya hesaplarında yer alan Ankara'da 1 ay önce meydana gelen kasten yaralama olayına ilişkin paylaşımlar ile ilgili yapılan araştırma sonucunda, bahse konu olayın, husumetli iki grup arasında 21.07.2023 tarihinde gerçekleştiği ve yakalanan şüphelilerden 5'inin tutuklandığı tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

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