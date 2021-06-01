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Gündem EGM yeni atamaları duyurdu!
Gündem

EGM yeni atamaları duyurdu!

Emniyet Genel Müdürlüğü, "2021 yılı genel atama çalışmaları" çerçevesinde başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerindeki toplam 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 21:28:00 -
EGM yeni atamaları duyurdu!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde toplamda 21 bin 526 personelin ataması yapıldı. Emniyet'ten atamalarla ilgili şu açıklama yapıldı:

Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (21.526) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Bu doğrultuda;

1’inci bölgeden 2’inci bölgeye (10.329) personelin,
2’inci bölgeden 1’inci bölgeye (10.845) personelin,
2’inci bölgeden 2’inci bölgeye (352) personelin atama işlemleri yapılmıştır.

Ayrıca 1’inci bölgedeki (30.915), 2’inci bölgedeki (6.284) olmak üzere toplamda (37.199) personelin ise ipka talepleri kabul edilmiştir.

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Yorumlar

Ali Veli

Bu kez dikkatli olun, fetoculari atayip aldatilmayin, sonra da zeytinyagi gibi su ustune cikmayin.
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