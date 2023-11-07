  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hükümet 700 bin adet ikinci el aracı satışa çıkarıyor! Fiyat makul tutulacak, tarih resmen belli oldu

Kuveyt'ten heyecanlandıran Türkiye açıklaması: Bunu yapabiliriz

Kıdem tazminatınızı için çarpıcı anket! 3 çalışandan 1'i hakkının farkında değil

Ne yapıp edip gündeme gelmeyi başarıyor! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yol çalışmalarına inanmayanlara videolu yanıt: "He montaj"

Günlerdir dedikodular çalkalanıyordu! SGK’dan maaş alanlara haber var

Birçok ülkedeki yatırımlarını Türkiye'ye kaydırma kararı aldılar! ABD devi Türkiye'de üretip dünyaya gönderecek

Netanyahu’nun sırdaşından kankasını kızdıracak sözler! “Saldırılar bitince…”

Günlerdir merak ediliyordu! Ahmet Nur Çebi adaylık kararını açıkladı

İsrail'in Gazze'de bir ayı geride bırakan şiddetli saldırılarına savaş suçları damga vurdu: Savaş suçlusu ilan edeceğiz

Adı değişti ama hala kimse bilmiyor! İşte Hindistan’ın yeni ismi…
Yaşam EGM uyardı! Aman dikkat: 'e-Devlet onaylı diploma' ilanlarına dikkat! Çok kritik uyarısı, dikkatli olun
Yaşam

EGM uyardı! Aman dikkat: 'e-Devlet onaylı diploma' ilanlarına dikkat! Çok kritik uyarısı, dikkatli olun

Yeniakit Publisher
2023-11-07 18:13:00 - 2023-11-07 18:14:12
EGM uyardı! Aman dikkat: 'e-Devlet onaylı diploma' ilanlarına dikkat! Çok kritik uyarısı, dikkatli olun

Emniyet Genel Müdürlüğü, dijital platformlarda 'e-Devlet onaylı diploma' benzeri başlıklarla paylaşılan asılsız ilanlara karşı dikkatli olunmasını uyarısında bulundu.

Uyarı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının sosyal medya hesabından yapıldı.

Dijital platformlarda "e-Devlet onaylı diploma" benzeri başlıklarla çıkabilecek asılsız içeriklere dikkat edilmesi istenen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Oltalama amaçlı paylaşılan bu tür içeriklere itibar etmeyin. Sahte siteler üzerinden bilgi paylaşmayın, ödeme yapmayın. Sosyal medyada karşınıza çıkan ya da e-posta/mesaj yoluyla iletilen ve doğruluğunu teyit edemediğiniz bağlantılara tıklamaktan kaçının. Bu tür bağlantılarla kişisel/finansal bilgilerinizi paylaşmayın, ödeme yapmayın. Resmi işlemleriniz için e-Devlet kapısını ya da kurumların resmi iletişim kanallarını tercih edin."

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23