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Aktüel EGM: Sosyal medyada hemşireye hakaret eden kişi gözaltına alındı
Aktüel

EGM: Sosyal medyada hemşireye hakaret eden kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 21:55:13 -
EGM: Sosyal medyada hemşireye hakaret eden kişi gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan hesabın yöneticisi olduğu belirlenen S.K.A'nın Antalya'da gözaltına alındığını bildirdi.

EGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "@SKaanaltnok1" rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu tespit edilen S.K.A'nın, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtilerek, zanlı hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.


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