EGM polis alımları son dakika 2019 POMEM 4 bin bayan polis alımı

24. dönem POMEM alımları, başvuruları son dakika. 2019 Polis Akademisi polis alımı ne zaman? EGM 15 bin polis alım son dakika başvuru şartları belli oldu mu? İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü POMEM tarafından toplam 4 bin bayan polis alımı yapılacak. Bu alımların 2 bin 500 olarak güven masasına ve bin 500 asayiş bölümüne alım olacak. EGM polis alımları son dakika 2019 POMEM 4 bin bayan polis alımları ne zaman?

2019 polis alımları ne zaman başlıyor, 15 bin polis alımı takvimi hazır mı soruları polis adaylarının gündeminde. İçişleri Bakanı tarafından haftalar öncesinden verilen 15 bin polis alımı müjdesinin detayları netleşmeye başladı. Soylu polis alımları için takvimin 2 gün içinde açıklanacağını duyurdu. Başvuruları kabul edilen polis adayları ise 3-4 aylık eğitimin peşinden mesleğe başlayabilecek. Peki polis alımı başvuru şartları neler, kaç kadın kaç erkek polis alımı yapılacak ve 15 bin polis alımı hangi illerde yapılacak?

POMEM 4 bin polis memuru alacak

Polis alımı 2019, lise mezunu polis alımı 2019, polis akademisi, polis akademisi başvuru 2019, polis alımı lise, pomem başvuru, polis alımı şartları 2019, polislik başvuruları 2019. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü POMEM tarafından toplam 4 bin bayan polis alımı yapılacak. Bu alımların 2 bin 500 olarak güven masasına ve bin 500 asayiş bölümüne alım olacak. 15 bin polis alımı içerisinde bulunan bayan kadroları ile birlikte 4 bin bayan polis alımı ve 13 bin 500 bay polis alımı olarak toplam 17 bin 500 polis alımı yapılmış olacaktır. Bakan Soylu Nisan ayı içerisinde bu alımların kılavuzlarının yayınlanacağını ilan etmişti. Ayrıca Bakan önlisans mezunu bayan adayların başvurularını kabul edeceklerine dair açıklamaları bulunmaktadır. Bu anlamda ilan kılavuzları resmi olarak beklenmekte olup Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan kılavuzunun servis edilmesi beklenmektedir. Güven Masası Resmi Açıklama; Polis Merkezi Amirliklerine müracaat için gelen vatandaşlarımızla en üst düzeyde iletişim kurulması ile taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınması amacıyla vatandaşların güler yüzle, güven verici ve beklentilere odaklanan bir şekilde karşılanarak hem Polis Merkezi Amirliklerindeki, hem de Polis Merkezleri Amirlikleri dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılabilmesi için 81 il 700 Polis Merkezi Amirliğinde “Polis Merkezi Amirliği Etik Davranış İlkeleri” doğrultusunda “Güven Masası” uygulaması hayata geçirilmiştir.Polis Akademisi Açıklama; POMEM 'de yapılan 15 bin polis alımının kadın-erkek kadro dağılımını verdi. 13 bin 500 erkek, bin 500 kadın olmak üzere toplamda 15 bin polis memuru adayı POMEM’e alınacak.

24. Dönem POMEM sınav duyurusu

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Makamının talimatıyla hayata geçirilen “Güven Masası” uygulaması kapsamında başta Polis Merkezi Amirliklerimizde olmak üzere, benzer kapsamdaki diğer birimlerimizin iş ve işlemlerine katkı sağlamak amacıyla lisans mezunu 2.500 kadın Polis Memuru adayı alınacağı 25 Mart 2019 tarihinde Başkanlığımız resmî internet adresinde ilan edilmiştir.

Lisans mezunu 2.500 kadın Polis Memuru ilanına ilave olarak; önlisans mezunu 500 kadın Polis Memuru alımı talimatı doğrultusunda, duyuru ilanına eklenmiştir.

Bu kapsamda; Başkanlığımızca 2.500 lisans ve 500 önlisans mezunu olmak üzere toplam 3.000 kadın Polis Memuru adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

15 bin polis memurunun daha alımı yapılacak

15 bin polis alınacak: İçişleri Bakanı, 15 bin yeni polis alacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Önümüzdeki 2-3 gün içerisinde 15 bin polis memurunun daha alımını açıklayacağız. Onlar da 4-5 ay eğitim gördükten sonra Allah'ın izni ile güvenlik kadromuzun içine girecekler. Aynen jandarma, aynen devam edecek. Merak etmeyin annelerimiz çocuklarını sabahları okula gönderirken gözleri arkada kalmayacak. Büyüklerimiz, dedelerimiz, amcalarımız camiye gidip gelirken huzur içerisinde gidip gelecek. Herkes bilsin benim ülkem dünyanın en güvenli ülkesi, bizim şehirlerimiz dünyanın en güvenli şehirleri olacaklar."

Polis alım başvuru şartları

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.