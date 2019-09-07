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EGM 83. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?

Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyenler 83. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 25 Ağustos'ta gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, konu ile ilgili araştırmalara devam ediyor. Peki, 83. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

07 Eylül 2019 Cumartesi 20:39
EGM 83. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?

Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyenler 83. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 25 Ağustos'ta gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, konu ile ilgili araştırmalara devam ediyor. Peki, 83. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

83. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

83. Dönem Özel Güvenlik sınav soru ve cevaplarına nasıl ulaşılır?

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 29 Ağustos'ta sınav soruları ve cevapları yayınlandı. Sınava katılan adaylar, soru ve cevapları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden görüntüleyebilecekler. Aşağıdaki line tıklayarak katıldığınız sınavın soru ve cevaplarına bakabilirsiniz.

Özel Güvenlik sınavından geçmek için kaç puan gerekli?

Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritmetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Örnek verecek olursak;

Temel eğitim sorularından 60 soruyu doğru cevaplayan,

Silah bilgisi sorularından 15 soruyu doğru cevaplayan ve

Atıştan da 3 isabet yapsan

60 soru * 1 puan =60 puan

15 soru*2 puan =30 puan 3 isabet*10 puan =30 puan

Toplam =120 puan /2 = 60 puan alır ve sınavı geçer.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 20:39
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