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EGM 1500 trafik polisi alımı |Trafik polisi olma şartları nelerdir?

İçişleri bakanı Süleyman Soylu Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 2019 yılında 1500 yeni mezunun trafik polisi olarak görevlendirileceğini belirtti.

24 Ocak 2019 Perşembe 22:05
EGM 1500 trafik polisi alımı |Trafik polisi olma şartları nelerdir?

İçişleri bakanı Süleyman Soylu Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 2019 yılında 1500 yeni mezunun trafik polisi olarak görevlendirileceğini belirtti.

1500 trafik polisi alınacak!

Ankara 'da düzenlenen Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı 'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni trafik polisi alımına değindi.  2018 yılında 5 bin trafik polisi alımı hedeflediklerini söyleyen Bakan Soylu, bu sayıya ulaşamadıklarını , 4300 alım yaptıklarını söyledi. 5 bin sayısını yakalayamadıklarını, ancak bu rakama yaklaştıklarını söyleyen Bakan Soylu, 2019 yılında trafik polisi olarak 1500 kişinin alınacağını söyledi.

2018 yılında trafik polisi sayısının yüzde 11 oranında arttırıldığını ve sayının 24 bin olduğunu söyleyen Bakan Soylu, alınacak 1500 polisin direk şehir içinde istihdam edileceğini söyledi.

Trafik polisi olma şartları nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine direk traifk polisi alımı yoktur. POMEM-PAEM-PMYO kapsamında emniyet genel müdürlüğü bünyesine her yıl on binlerce polis alımı yapılmaktadır. Eğitimlerini gören ve mezun olan adaylar, EGM bünyesinde çeşitli birimlere atanmaktadır. Bu yıl mezun olacak polislerden 1500 'ü trafiğe aktarılacak.

Polis alımı ne zaman yapılacak?

2019 yılında en az lise mezunu adaylar arasından on binlerce polis alımı yapılacak. Bu yıl toplamda 35 bin polis mezun olacak ve EGM bünyesinde göreve başlayacak. Şu sıralar başvurusu devam eden bir polis alımı yok. 23. dönem POMEM sözlü mülakat aşaması devam etmekte.

 

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 22:05
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