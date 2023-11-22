EGM 10 bin polis ve memur alımı kadro dağılımı! Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman, şartları neler?
Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğüne Yeni Kadro İhdasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle, EGM'nin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları gündeme geldi. Peki, Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman, şartları neler? İşte EGM 10 bin polis ve memur alımı kadro dağılımı bilgileri.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 10 bin 102 personel polis ve memur alımı yapacağını duyurdu. Duyurunun ardından başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı ile ilgili detaylar hız kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 21 Kasım 2023 Salı günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
EGM 10 BİN POLİS VE MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI
EGM'ye, merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı olmak üzere 10 bin 102 kadro ihdas edildi.
POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, BELLİ OLDU MU?
EGM polis alımı başvuru tarihleri ve şartları henüz açıklanmadı, önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. POMEM polis alımı başvuruları http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştiriliyor.
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