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Eğlencenin ortasında yangın söndürme çalışmalarına katıldılar

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bulunan İni Dağı’nda çıkan orman yangınının kahramanları yangına nasıl müdahale ettiklerini anlattılar.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:01
Eğlencenin ortasında yangın söndürme çalışmalarına katıldılar

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bulunan İni Dağı’nda çıkan orman yangınının kahramanları yangına nasıl müdahale ettiklerini anlattılar. Kırka Mahallesi Muhtarı Faik Büyükkara, yangını duyar duymaz yaklaşık 200 kişi ile ormana giderek yangını söndürmeye çalıştıklarını söyledi.


Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Yapıldak Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde İni Dağı’nda orman yangını çıktı. Yaklaşık 30 hektarda etkili olan orman yangını, kısmen kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasında iş makineleri, helikopterler ve arazözlerin yanı sıra yangını duyar duymaz olay yerine giden yaklaşık 200 kişilik grup da önemli rol oynadı. Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen yangını duyan gençler, eğlencelerini bırakıp kazma ve küreklerle alana koştu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kırka Mahallesi Muhtarı Faik Büyükkaraca, 10 dakika içerisinde kazma küreklerle olay yerine gittiklerini söyledi. Büyükkaraca, "Dün saat 2 gibi ilçemize bağlı Yapıldak Köyünde istemediğimiz bir orman yangını peydah oldu. Bizde Kırka çölez çiftliğinde Belediye Başkanımız Uğur Tepe’nin katkılarıyla 150-200 civarı gencimizle gençlik buluşması bayram kutlaması yaparken acı haberi duyduk. Resmi kurumlardan aldığımız haber üzerine fikrimizi pikniğimizi, eğlencemizi yarıda keserek hep beraber 150-200 gencimiz ile beraber olaya intikal ettik. Elimizden geldiği kadar kamu kurum ve kuruluşlara yardımcı olmaya çalıştık. Yangının gece saat 3’de kontrol altına alındığını öğrendik. Mahallemizde anons yaptık 10 dakika içinde elindeki kazma kürekle toplanarak servislerle, minibüslerle olaya intikal ettik. Sağ olsun halkımızdan özellikle gençlerimizden eğlenceyi, pikniği, futbol maçını yarıda bırakarak bize destek oldular. Gençlerimize gurur duyuyorum. İnsanlar eğitimli olmamasına rağmen bir itfaiye gibi olmamasına rağmen ne yapabiliriz ne yapabiliriz yangını nasıl önleyebiliriz diye herkes elindeki çalı çırpı ile kazma kürek ile destek oldu. Yalnız şunu gördük böyle bir doğal afette Türk insanının nasıl nasıl eğlenceyi bırakıp acıyı paylaştığını gördük" dedi.


"Kazmalar küreklerle yangın önünde çalıştık"


Bölgede görevli zabıta memuru Halil Çakar da, "Dün yangının büyüdüğünü Yapıldak Mahallesi’ne doğru yaklaştığını haber aldık. Gençlerimizin kazma kürek ve çabalarıyla harekete geçtik. Kırka Orman İşletme önünden araçlarımız kaldırıldı. Yaklaşık 100-150 kadar gencimiz ile birlikte müdahale ettik. Onların sayesinde orman görevlileri ile beraber çalışmalarda bulunduk. Çalışmalarda arazzözün dozerleri çalıştığı alanlarda küreklerle kum atarak üzerilerine atlamasını engelleyerek, su taşıyarak, çalışanlara ayran taşıyarak orman işletme görevlilerine yardımda bulunduk. Kazmalar küreklerle yangın önünde çalıştık" diye konuştu.


Son olarak yangına müdahale eden vatandaşlardan Hasan Özmutlu ise şunları söyledi;


"Çörez diye bir yaylamız var orada biz piknik yaparken futbol turnuvasının tam ortasında haber geldi yangın var diye. Biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte toplandık. Turnuvamızı yarıda bırakarak direkt oraya intikal ettik. Herkesle beraber kazma kürek çalı çırpı ne varsa müdahale etmeye çalıştık. Elimizden geleni yaptık her Türk gencinin yapması gerektiği gibi. Gençler değil yaşlısı çocuğu herkesi vardı. Yani elimizden gelen her şeyi yaptık faydalı olduğumuzu umuyorum. İnşallah da olmuşuzdur. Tabii ki yani ilk haberde gittik. Gerekirse kendimizi atarak kürekle ilk önce yangınım yayılmasını engelledik. Sonradan da biz zaten müdahale edemedik. Yangın biraz daha büyüyünce ekipler müdahale etti."

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:01
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