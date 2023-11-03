  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Eğlence mekanını yağmalayan 11 şüpheli çok sayıda silahla yakalandı
Yerel

Eğlence mekanını yağmalayan 11 şüpheli çok sayıda silahla yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-11-03 09:57:00 -
Eğlence mekanını yağmalayan 11 şüpheli çok sayıda silahla yakalandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde eğlence mekanından yağma yaptıkları ve dışarıya çıkardıkları mağdurları darp ettikleri iddia edilen 11 şüpheli, çok sayıda silahla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan bir umuma açık alkollü eğlence yerinde meydana gelen olayda, mağdur kişileri dışarı çıkartarak darp etmek suretiyle yağmaladıkları olayının aydınlatılmasına yönelik olarak geniş çaplı bir araştırma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda suça karıştıkları tespit edilen 11 şüpheli, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucu yakalandı. Olayla ilgili olarak işyerinde yapılan aramada 2 adet tabanca, 4 adet tüfek, çok sayıda fişek ve kartuş ele geçirildi.

Yağma suçundan adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Batı Şeria'da artan Yahudi yerleşimci saldırıları nedeniyle Filistinliler köylerini terk ediyor!
Batı Şeria'da artan Yahudi yerleşimci saldırıları nedeniyle Filistinliler köylerini terk ediyor!

Dünya

Batı Şeria'da artan Yahudi yerleşimci saldırıları nedeniyle Filistinliler köylerini terk ediyor!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'ye 12 binden fazla hava saldırısı!
Gazze'ye 12 binden fazla hava saldırısı!

Dünya

Gazze'ye 12 binden fazla hava saldırısı!

TRT muhabirlerine İsrail'de saldırı
TRT muhabirlerine İsrail'de saldırı

Gündem

TRT muhabirlerine İsrail'de saldırı

Latin Amerika ülkeleri, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısını kınadı
Latin Amerika ülkeleri, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısını kınadı

Yerel

Latin Amerika ülkeleri, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısını kınadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23