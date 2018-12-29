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Eğlence mekanında cinayet! Polis alarma geçti

Ankara'da gece saatleri hareketli geçti. Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında hesap nedeniyle çıkan kavgada, müşteri silahla iş yeri çalışanını öldürdü.

29 Aralık 2018 Cumartesi 06:33
Eğlence mekanında cinayet! Polis alarma geçti

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında, gece yarısı ismi henüz belirlenemeyen bir müşteri ve iş yeri çalışanları arasında hesap anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa süreden büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın ardından eğlence mekanından çıkan müşteri, bir süre sonra yeniden mekana gelerek, yanındaki silahla iş yeri çalışanı İ.Y.'yi vurdu.

Silahlı saldırıda ağır yaralanan İ.Y., kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan İ.Y., iş arkadaşları tarafından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İ.Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, kayıplara karışan silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. İş yeri çalışanları ve müşterilerin ifadesini alan polis, çevredeki MOBESE kayıtlarını inceledi.

Silahlı saldırgan ise polisin sıkı takibi ve çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen saldırganın sorgusu sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 06:03
  1. Ankara
  2. ankara
  3. cinayet
  4. hesap
  5. polis

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