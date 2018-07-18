‘Eğitimliler’ sağa ‘diplomalı cahiller’ sola

Adalet Partisi’nden başlayıp, ANAP, Refah ve AK Parti’ye uzanan süreçte milletin bağrından çıkan muhafazakâr liderlere oy vermeyi küçümsemek için “cahil ve eğitimsiz kitle bunlara oy veriyor” şeklindeki ahlaksız algı çalışmasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Türkiye’de okuryazar oranı artıkça CHP’nin oylarının eridiği belirlendi. Gazetemiz Akit’in ulaştığı istatistiki veriler, yıllara göre eğitim seviyesinin arttıkça milletin sol-faşist partilerden uzaklaşıp, mütedeyyin partilerden yana tercih kullandığını ortaya koydu.

OKUYAN BİR DAHA OY VERMİYOR

Kendisi gibi düşünmeyenleri denize dökmekle tehdit eden, çobanın oyunu kendiyle eşit görmeyen, milli iradeye “bidon kafalı” ve “cahil” diyen zihniyet, 90 yıllık tarihinde millet ve değerleri ile bir türlü barışamadı. AK Parti karşısında girdiği her seçimi kaybeden, 1950’den bu yana da iktidar olamayan CHP, her ne kadar halkçı parti olduğunu öne sürse de günümüzde geniş halk kitleleriyle bağlarını kaybettiğini açıkça ortaya koyuyor. Gazetemiz Akit’in ulaştığı istatistiki veriler, Türkiye’de eğitim seviyesinin arttıkça CHP’ye verilen oyların azaldığını gözler önüne serdi.

NİYE İKTİDAR OLAMIYOR?

İktidar olamamakla eleştirilen CHP’nin yarım yüzyıl boyunca aldığı oy oranlarını gösteren grafikte dikkat çekici noktalar var. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk siyasi partisi olarak 9 Eylül 1923 yılında kurulan CHP’nin tek parti sürecinde okuryazarlık oranı 1927’de yüzde 11, 1935’de yüzde 20,4’e ulaştı. 1940’da ülkemizde okuma yazma oranı yüzde 28 iken, 1947 seçimlerinde CHP’nin oyu yüzde 80’di. 1950’ye gelindiğinde okuma yazma oranı yüzde 33,6 artarken, CHP’nin oylarının nerdeyse yarısı buhar oldu. 1947 seçimlerinden tam 3 yıl sonra gerçekleşen ve tarihimizin ilk demokratik seçimi olarak görülen seçimlerde CHP yüzde 39 oy aldı. CHP, okur-yazarların yüzde 41’e ulaştığı 1954 yılında gerçekleştirilen seçimleri de kaybetti. Oyların yüzde 57,5’ini alan Demokrat Parti’nin iktidar olduğu seçimde CHP’nin oy oranı 35’te kaldı.

HER GEÇEN YIL ARTTI

1965 seçimleri öncesi okuma yazma oranı nüfusun % 42’sine denk geliyor. Yani her geçen sürede okuma-yazma oranı bir önceki seçim dönemine göre artıyor. 1965’de 242 milletvekili ile AP (Adalet Partisi) birinci olurken 134 milletvekili ile CHP ikinci oldu. 1969 seçimlerinde de AP 256, CHP 143 milletvekili çıkardı. CHP’nin oyu ise yüzde 36’lara düştü. 1973’de okuma-yazma oranı Türkiye nüfusunun % 48’ini oluştururken 1973 seçimlerinde Bülent Ecevit’in başında olduğu CHP birinci parti olmasına rağmen oylarını düşürmeye devam etti. CHP’nin 73 yılında yapılan seçimlerde aldığı oy yüzde 33 oldu.

CHP’NİN OYUNU HALKÇI PARTİ TOPLADI

Askeri müdahalenin yaşandığı 1980’de okuma-yazma oranı artık nüfusun yarısını geçmişti. Adalet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milli Selamet Partisi parlamenter ve yöneticileri anayasadaki yasaklar nedeniyle yeni oluşumların içerisinde yer alamadı. CHP’nin oyunu ise Halkçı Parti topladı. Halkçı Parti’nin oyları ise yüzde 30’da kaldı. AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 ‘den yılından itibaren ülkemizde okuma-yazma oranı hızla arttı. 2008 yılında okuma-yazma oranı yüzde 85,5 iken CHP’nin oyu yüzde 20’lere kadar düştü. AK Parti’nin okuma yazma seferberliği reformları ile 2018’de; okuma-yazma oranı yüzde 98’e ulaştı. CHP’nin oyu ise yüzde 22’de kaldı.